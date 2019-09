Luckassen meteen in de Anderlecht-selectie, Diagne blijft optie één als spits PJC

01 september 2019

08u45 0

Na één training al in de selectie: Anderlecht-nieuwkomer Derrick Luckassen. De gehuurde verdediger van PSV moet zelfs rekening houden met een basisplek, want Sandler voelde zich dit weekend wat slap. Samir Nasri is er niet bij, hij was de voorbije dagen ziek, ook Jérémy Doku ontbreekt. Alexis Saelemaekers en Pieter Gerkens mogen zich vandaag wel melden in het Astridpark.

Intussen blijft Michael Verschueren zoeken naar een extra spits. De meest realistische optie is, zoals eerder gemeld, Mbaye Diagne (27) van Galatasaray. Anderlecht zou de Senegalees (ex-Lierse en ex-Westerlo) kunnen huren voor één seizoen. Verschueren werkt ook aan alternatieve dossiers, maar het hoeft niet te verbazen als het finaal Diagne is die komt.

