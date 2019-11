Luckassen: “Alles is nog mogelijk richting play-off 1” KDW/TLB

03 november 2019

Derrick Luckassen stond de hele match op het veld bij Anderlecht. De Nederlandse verdediger won nipt met paars-wit tegen hekkensluiter Cercle en toonde zich tevreden voor de microfoon van VTM Nieuws. “Ik merk dat we progressie boeken”, aldus Luckassen . “Dat merk ik zowel aan het veldspel als aan de uitslag. Alles is nog mogelijk richting play-off 1.” Bekijk het volledige interview in bovenstaande video.