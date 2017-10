LIVE vanaf 13u: wat zegt Hein dag voor zijn grote debuut als coach Anderlecht bij KV Mechelen?

Kennismaking met de fans

Vanhaezebrouck heeft een charmeoffensief richting de supporters ingezet. De Anderlecht-coach zat gisteren samen met de fans. Het werd een gemoedelijk gesprek. Onder meer het gebrek aan open trainingen kwam aan bod. De bedoeling is om die tendens onder de nieuwe staf om te keren, wat op gejuich onthaald werd door de achterban.

Moeilijke voorbereiding door interlandbreak

Los van de fysieke achterstand was de aanloop richting KV Mechelen sowieso niet ideaal voor Vanhaezebrouck. Tijdens de interlandbreak ontbraken immers een pak spelers. Zo moesten Teodorczyk, Obradovic, Chipicu, Stanciu, Kara, Hanni, Dendoncker en Sels aantreden met hun nationale elftal. Pas gisteren was de kern opnieuw compleet.

Geschrokken over fysieke paraatheid

Vanhaezebrouck staat erom bekend veel aandacht te schenken aan de fysieke voorbereiding. Zo trakteerde hij zijn spelers bij AA Gent regelmatig op een strandloop. Onder René Weiler trainde Anderlecht evenwel niet erg intensief, wat maakt dat de fysieke paraatheid van de spelersgroep niet goed is, tot onvrede van Vanhaezebrouck. Hij legde er de voorbije dagen stevig de pees op - oefensessies van meer dan twee uur waren geen uitzondering.

Lardot de scheidsrechter van dienst

De man die het debuut van Vanhaezebrouck in goeie banen moet leiden is Jonathan Lardot. De KBVB duidde de 33-jarige aan als scheidsrechter. Hij wordt bijgestaan door Godelaine, Lemaire en Smet.

Hein won nog maar één keer bij Mechelen

De statistieken zijn weinig hoopgevend voor Vanhaezebrouck. In zijn carrière als trainer wist hij nog maar één keer te winnen op tien competitiematchen Achter de Kazerne. Voor die zege moeten we terug naar het seizoen 2012-2013, toen hij er met KV Kortrijk met 0-2 won. Met AA Gent ging Vanhaezebrouck twee keer onderuit bij Malinwa, één keer pakte hij er met de Buffalo's een punt na een 0-0-gelijkspel

Zonder Sá en Spajic?

Anderlecht zat al niet dik in de centrale verdedigers en na gisteren is dat er zeker niet beter op geworden. De Portugees Josué Sá ontbrak op Neerpede als gevolg van ziekte. Hij is onzeker voor de verplaatsing naar KV Mechelen. De kans dat Uros Spajic voor die match fit geraakt, is nog kleiner. De Serviër trainde gisteren voor het eerst (weliswaar individueel) op het oefenveld, maar daaruit bleek dat enkel een medisch mirakel hem speelklaar kan krijgen voor Malinwa - hij mikt beter op PSG in de Champions League volgende week. Zo blijven er voor morgen in het slechtste geval amper twee fitte centrale verdedigers van opleiding over: Kara en Deschacht. Vanhaezebrouck kan in nood ook wel Dendoncker naar achteren schuiven.