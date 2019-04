LIVE. Politie valt naast oefencentrum RSC Anderlecht ook binnen bij de Voetbalbond PJC/BJM/NVK

24 april 2019

10u06 185

Er heeft vanochtend een inval plaatsgevonden op het trainingscentrum van RSC Anderlecht in Neerpede. Een dertigtal agenten was ter plaatse. Het federaal parket bevestigt ook huiszoekingen in Laken, bij de Voetbalbond, en in Schaarbeek. De acties kaderen in een onderzoek naar witwaspraktijken en het opzetten van een criminele organisatie, waarbij vooral spelersmakelaars geviseerd worden. Op het oefencentrum in Neerpede bevinden zich ook de bureaus en de administratie van paars-wit.