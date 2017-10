LIVE: Anderlecht zonder Spajic - dolle pret op training PSG - met de moeder van deze PSG-middenvelder sol je beter niet

11u46

De sterren van TOEN: Gheorghe Popescu (PSV)

Op weg naar het eerste kampioenenbal moest Anderlecht in 1992 voorbij PSV in de tweede kwalificatieronde. Anderlecht behaalde een 0-0 gelijkspel in Eindhoven en won twee weken later in eigen huis met 2-0. Romario was er niet bij in de return, maar achterin stond ook wel een echte klepper, de Roemeen Gheorghe Popescu. Toegegeven, minder sexy dan Neymar en co, maar wel een echte ster op dat moment. Na PSV trok de centrale verdediger naar Tottenham en Barcelona. Ook op het WK in 1994 was hij één van de uitblinkers bij Roemenië dat doordrong tot de kwartfinale.