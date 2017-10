LIVE: Anderlecht zonder Spajic - dolle pret op training PSG - met de moeder van deze PSG-middenvelder sol je beter niet

12u49

Motta: "Op onze hoede zijn voor elke ploeg"

Middenvelder Thiago Motta blikte op de website van PSG al een keertje vooruit naar de partij van morgen. "We moeten op onze hoede zijn voor alle ploegen en ons goed voorbereiden. Elke wedstrijd heeft z'n geschiedenis. De laatste keer dat we in Anderlecht speelden, is het goed uitgedraaid voor ons (5-0 in 2013). Maar dat is het verleden. Dit seizoen gaat het ons wel voor de wind in de Champions League (PSG won met 0-5 bij Celtic en met 3-0 tegen Bayern, red). Dat is heel goed, maar morgen spelen we tegen een goede ploeg. We moeten ons goed voorbereiden en aan de match starten zoals het hoort, met de ambitie om de drie punten te pakken. Dat is het belangrijkste voor ons."