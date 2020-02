Licentiecommissie stelt zich vragen over dubbelrol Vandenhaute, Coucke weerlegt: “Absolute non-kwestie” Niels Vleminckx/Pieter-Jan Calcoen

19 februari 2020

03u00 8 Anderlecht De licentiecommissie stelt zich vragen over de rol van Wouter Vandenhaute (58) bij Anderlecht. Die wordt in april ‘extern adviseur’ van de club, terwijl hij aan het hoofd staat van makelaarsbureau Let’s Play. In het allerslechtste geval krijgt paars-wit geen licentie voor het profvoetbal.

Maandagmiddag, vlak na de Raad van Bestuur van de Pro League, maakte Marc Coucke nog een laatste tussenstop voor hij in zijn auto stapte. Coucke stapte het kantoor van licentiemanager Nils Van Brantegem binnen. De twee voerden een korte, maar kordate discussie.

De exacte inhoud van het gesprek blijft geheim. Maar verschillende bronnen uit de top van het Belgische voetbal bevestigen aan onze redactie dat “Coucke nerveus is”, en dat de licentiecommissie zich vragen stelt over de licentie van Anderlecht.

Ten eerste over de financiële cijfers. Enkel clubs waarvan de continuïteit is verzekerd tot het einde van het seizoen 2020-2021, kunnen aanspraak maken op een verlengd verblijf in het profvoetbal. Anderlecht boekte een verlies van 27 miljoen euro en is volgend seizoen allesbehalve zeker van inkomsten uit Europees voetbal. Uittredend CEO Jo Van Biesbroeck zei begin dit jaar daar nog over: “De licentiecommissie kijkt niet alleen naar de naakte cijfers. Ze maakt haar eigen evaluatie. Er zal dus wel opnieuw over gediscussieerd worden. Maar technisch gezien is er geen probleem.”

Moeskroen ontsnapte

Een tweede belangrijk punt voor de licentiecommissie is de rol van Wouter Vandenhaute. Die zou vanaf april aan de slag gaan als extern adviseur van Anderlecht. Hij zal zo de facto één van de sterke figuren bij paars-wit worden. En dat terwijl Vandenhaute ook co-eigenaar van het makelaarsbureau Let’s Play is.

Het bondsreglement stelt: ‘De licentie zal niet worden toegekend aan een club waarvan een entiteit een activiteit uitvoert als tussenpersoon.’ Volgens Anderlecht is dat geen probleem. Vandenhaute is, als extern adviseur, geen lid van de club. Maar nog volgens het reglement is dat niet noodzakelijk. ‘Op één of andere wijze een beduidende invloed uitoefenen’ volstaat ook. Blijft de vraag: wat is een ‘beduidende invloed’? In het verleden ontsprong Moeskroen (met makelaar Pini Zahavi als sterke man op de achtergrond) de licentiedans omdat daar geen eensgezindheid over bestond.

Eigenaar geen makelaar

Volgend jaar zal de grijze zone in de regelgeving sterk ingeperkt worden. Wanneer het Clearing House deze zomer van start gaat, zullen bestuurders, aandeelhouders en vennoten van makelaarsbedrijven ‘rechtstreeks noch onrechtstreeks betrokken mogen zijn bij de controle, het bestuur of de sportieve activiteiten van een club’. Een reglement dat Anderlecht samen met alle andere profclubs ondertekend heeft.

Maar ook vóór de oprichting van het Clearing House zal de licentiecommissie het dossier van Anderlecht nauwgezet bekijken. Zelfs al is Vandenhaute eigenaar en niet zelf een makelaar. En zelfs al begint hij officieel pas in april te adviseren.

Van Brantegem legde Anderlecht in het recente verleden al een paar keer op de rooster. Vorig jaar kwamen er vragen over de manier waarop Marc Coucke KV Oostende inruilde voor Anderlecht. Toen kwam er groen licht. In het begin van dit seizoen kreeg paars-wit een boete van 5.000 euro nadat de licentiemanager de dubbele rol van Vincent Kompany als speler-trainer in vraag had gesteld. Een paar weken later vroeg Coucke tijdens een Raad van Bestuur luidop af of de licentiemanager geen betere zaken te doen had.

Advies op 16 maart

De licentiedossiers zijn intussen ingediend. Van Brantegem zal uiterlijk op 16 maart een advies uitbrengen. Clubs die nog niet helemaal in orde zijn, kunnen dan nog stukken toevoegen. Ten laatste op 15 april weten de clubs of ze geslaagd zijn voor ‘eerste zit’. Wie rood licht krijgt, kan in beroep gaan bij het Belgisch Arbitragehof voor de Sport.

In een korte reactie aan onze redactie klinkt Marc Coucke optimistisch. “Er is natuurlijk wat werk aan de winkel, maar ‘that’s my job’. Ik voorzie geen problemen. Wat Wouter Vandenhaute betreft: da’s een absoluut non-issue. Wij beantwoorden perfect aan het reglement.” Nils Van Brantegem kan geen commentaar geven over lopende dossiers. Wouter Vandenhaute was niet bereikbaar voor commentaar.