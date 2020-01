Licentiecommissie onderzoekt of rol Vandenhaute bij Anderlecht te rijmen is met link makelaarsbedrijf, Croonen: “Geen goede evolutie voor ons voetbal” SVB/GVS

16 januari 2020

De licentiecommissie van de voetbalbond zal nagaan of de kersverse activiteiten van Wouter Vandenhaute bij Anderlecht te rijmen zijn met zijn rol bij het makelaarsbedrijf Let’s Play. Dat zegt Peter Croonen, voorzitter van de Profliga. “Die opdracht heeft de licentiecommissie inderdaad gekregen.” Vandenhaute en nieuwe CEO Van Eetvelt zeggen dat niemand zich zorgen moet makken en ook de regels lijken te zeggen dat het kan, maar daar zal de licentiecommissie zich dus over buigen. Croonen vindt de situatie alvast “geen goede evolutie voor het Belgische voetbal”. “Een strikte scheiding tussen makelaars en clubs, dàt is wat we nu nodig hebben. Ik zeg niet dàt er problemen komen, het is heel goed mogelijk dat Vandenhaute en Anderlecht geen enkele regel schenden, maar dit soort schemerzones creëren, doet het imago van ons voetbal toch geen deugd.”

