Lege plekken en boegeroep: kan Coucke Anderlechtfans weer verzoenen met de club? Zijn de resultaten goed, dan kan wat carnaval Niels Vleminckx

27 februari 2018

21u02

Bron: Eigen berichtgeving 0 Anderlecht Kale plekken in het stadion, boegeroep op nieuwkomer Ryota Morioka: Anderlecht worstelt met zijn identiteit. Maar kan Coucke, die in veel opzichten haaks staat op wat paars-wit zo lang dacht te zijn, de fans weer verzoenen met de club?

Zowat alles voelde anders aan voetbalclub Anderlecht afgelopen weekend, op de dag van de grote machtsoverdracht van de dynastie Vanden Stock aan opvolger Marc Coucke. Maar één ding bleef alvast wél gewoon bij het oude: de morrende fans, met ditmaal Ryota Morioka als gebeten hond. Nu was de Japanner inderdaad matig tot slecht – naast zijn twee (makkelijke) goals beperkte hij zich tot passes in de breedte of achteruit –, het is niet normaal dat een voetballer in zijn vierde wedstrijd al zo op de korrel wordt genomen.

Het is tekenend voor de negativiteit die de voorbije maanden en jaren de bovenhand heeft genomen bij fans van paars-wit. De fluiters met hun wegwerpgebaren zijn misschien niet de die hard-fans die ook de verplaatsingen naar Eupen of Moeskroen maken. Maar in het eigen Astridpark is hun invloed groot en nefast. Coach Vanhaezebrouck rekende niet voor niets voor dat zijn elftal op eigen veld beduidend minder goed presteert dan de concurrentie. Er schort in die mate iets aan het Anderlecht-DNA dat het de ploeg zelfs punten kost. Het is dié context die Marc Coucke moet zien om te buigen.

