Lefevere wil plek in raad van bestuur van Anderlecht niet belangrijker maken dan het is: "Ik ken mijn plaats"

14 januari 2020

18u04

Patrick Lefevere wordt een onafhankelijk bestuurslid bij Anderlecht. "Eerlijk, ik was ook verrast door de vraag", reageert de wielerbaas. "Maar als men beroep wil doen op mijn kennis, dan geef ik die graag door. Maar let op, ik ga Anderlecht niet herstructureren, ik ben bestuurslid. Als men mijn mening vraagt, ga ik die geven. Of ik er voor betaald word? Goeie vraag, dat weet ik eigenlijk niet."

Patrick Lefevere werd in snelheid gepakt door de media. "Ik was zelf nog niet op de hoogte", doet hij uit de doeken, "tot ik plots telefoon kreeg van de media met de vraag waarom ik deze functie zal uitoefenen. Ik vermoed dat, zoals dat zo vaak gaat in zo'n kwesties, iemand gelekt heeft. Ik heb vorige week contact gehad met Wouter Vandenhaute en toen stelde hij mij de vraag om bestuurslid te worden en ook Marc heb ik kort gehoord. Ja, ik was verrast door de vraag, maar mijn interesse was wel meteen gewekt.”

“Kijk, ik ben al 20 jaar bevriend met Wouter. We zijn het vaak eens, maar kunnen ook grote discussie hebben. Punt is, we kunnen het wel goed met elkaar vinden. Marc ken ik natuurlijk via mijn verleden met de ploeg en dat contact is nooit verdwenen. Hij is iemand die beslissingen op de korte, maar ook over de langere termijn heel snel kan nemen. En dit is een belangrijke beslissing, ik denk dat hij zelf wat minder in the picture wil staan. Officieel was het plan om mij vandaag voor te dragen, want zo werkt dat in een raad van bestuur, en dat is ook gebeurd, en als ik aanvaard werd, ging men mij op de hoogte brengen. Nu hoorde ik het al sneller via de media.”

Als ze mijn mening vragen, ga ik die geven, maar je moet dit ook niet belangrijker maken dan het is. Ik ga Anderlecht niet herstructuren, ik ken mijn plaats. Patrick Lefevere

"Voor alle duidelijkheid, ik ga me niet bemoeien of alle dagen op de club zijn", vervolgde Lefevere. "De CEO wordt Karel Van Eetvelt. Ik zit als onafhankelijk lid in de raad van bestuur. Ik heb geen enkel beslissingsrecht. Men doet beroep op mijn kennis, omdat ik al heel lang succesvol een wielerploeg leid. Als ze mijn mening vragen, ga ik die geven, maar je moet dit ook niet belangrijker maken dan het is. Ik ga Anderlecht niet herstructuren, ik ken mijn plaats. Alleen weet ik als manager wel hoe je een bedrijf kan leiden en kan ik advies geven. Mijn ploeg is succesvol, ik kan misschien tips geven hoe wij door de jaren heen zijn geëvolueerd. Ik kan misschien wel wat dingen bijbrengen. Anderlecht gaat door moeilijke tijden, misschien kan deze herstructurering de dingen wat rustiger maken."

"Ik weet eigenlijk niet hoe vaak de raad van bestuur bijeen komt", antwoordt hij op de vraag hoe ver zijn engagement zal gaan. "In de meeste bedrijven is dat vier keer per jaar, misschien is het bij Anderlecht zes, of nog anders. Eerlijk, dat weet ik echt niet. Of ik er voor betaald word? Ook dat weet ik niet. Neen, oprecht. Ik heb die vraag zelfs niet eens gesteld. Ik ben nog van de oude school. Ik zeg eerst 'ja' op iets omdat het me interessant lijkt en dat was hier het geval, pas daarna komt het financiële.”

Lefevere leidt een succesvol wielerteam, een meer dan fulltime job. "Maar, ik heb hier nog wel tijd voor", reageert hij. "Ik kan terugvallen op goede mensen in mijn team, mijn ploeg is in goede handen en dit kan er zeker nog bij. Verwacht overigens niet dat ik nu elke match aanwezig zal zijn of dat Anderlecht nu plots beter gaat voetballen door mij. Op het veld zelf kan ik weinig veranderen, het gaat om advies in een raad van bestuur."

Is Lefevere supporter van Anderlecht? "Dat wordt vaak gezegd, maar dat is niet zo. Alleen had ik het verleden enkele sponsors zoals met Coca Cola, Peugeot die een loge hadden in de club en ik was goed bevriend met de vader van Olivier Deschacht. Dat zorgde er voor dat ik regelmatig eens naar Anderlecht ging, maar dat was vroeger eerder uit nieuwsgierigheid, om te zien hoe het er in het voetbal aan toe ging, hoe men dat aanpakte met die loges, om dingen te leren. Ik was en ben ook nog vaak op Club Brugge, misschien wel vaker door de banden met Latexco en Deceuninck in West-Vlaanderen.”