Lazar Markovic, de lastminute aanwinst van Anderlecht die dit seizoen amper 63 minuten speelde

Lazar Markovic, de lastminute aanwinst van Anderlecht

01 februari 2018

Om 23.40 uur haalde Anderlecht dan toch nog een aanwinst. Geen spits, wel een linksbuiten. Lazar Markovic (23), die ritme mist, komt op huurbasis over van Liverpool.

6 mei 2017: dan speelde Lazar Markovic zijn laatste officiële wedstrijd op het hoogste niveau. Toen was hij een huurling van Hull City en verloor hij met 0-2 van Sunderland. In die bewuste match liep de Serviër een zware enkelblessure op, waarvan hij maanden moest revalideren. Voor Markovic een nieuwe tegenvaller sinds zijn veelbelovende transfer naar Liverpool in 2014.

De Engelse traditieclub betaalde toen maar liefst 25 miljoen euro om de technisch vaardige winger over te nemen van Benfica, maar hij kon zich er nooit doorzetten. Om de evolutie van Markovic niet te doen stagneren, leende de club hem onophoudelijk uit. In 2015-2016 trok hij naar Fenerbahçe in Turkije, vorig seizoen kwam hij aan zes competitiematchen bij Sporting Lissabon, waarna hij na Nieuwjaar naar het Engelse Hull City trok. Bij die drie teams was de rode draad telkens gelijkaardig: het was niet goed genoeg, ondanks de overvloed aan talent.

Oog op WK

Bij Anderlecht wil Markovic, wiens broer Filip een verleden bij Moeskroen heeft, zijn carrière herlanceren. Het gaat om een uitleenbeurt zonder aankoopoptie, geregeld door Mogi Bayat. De eerste contacten dateren van drie weken geleden. In eerste instantie wordt het zaak om de 22-voudige international (drie treffers), die hoopt het WK in Rusland te halen, wedstrijdklaar te krijgen. Hij verzamelde dit seizoen immers maar 63 speelminuten. Dat gebeurde met de U23 van Liverpool tegen Tottenham (4-2-overwinning) in september.

In steun van spits

Hein Vanhaezebrouck ziet in Markovic een interessante optie om in steun van diepe spits Teodorczyk of Ganvoula te spelen. Hij moet voor creativiteit en dribbels zorgen. Een minpunt is dan weer zijn gebrek aan werkkracht, zo valt in Engeland te horen - 't is een luierik - maar Vanhaezebrouck kennende zal hij geen medelijden tonen.