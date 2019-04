Landry Dimata: “Auto’s, geld en zelfs vrouwen, voor sommige makelaars zijn alle middelen goed” ODBS

17 april 2019

18u13

Bron: Sport/VoetbalMagazine 0 Anderlecht In Sport/VoetbalMagazine haalt Landry Dimata (21) zwaar uit naar enkele makelaars in het voetbal, zijn ex-manager Didier Frenay in het bijzonder. Die transfereerde de Jonge Duivel van Oostende naar Wolfsburg en vervolgens naar Anderlecht, waar hij dit seizoen ondanks veel blessureleed toch 13 keer scoorde. “Ik ben erin geluisd.”

“Ik ben naar Anderlecht gekomen met de gedachte dat ik evenveel zou verdienen als bij Wolfsburg. Ik werd onder druk gezet om te tekenen en nu stel ik vast dat de cijfers in mijn contract niet overeenkomen met wat Frenay mij had beloofd. (...) Mijn passage bij Wolfsburg (voor wie Dimata nooit de ‘belangrijke speler’ was, wat hem bij zijn transfer werd voorgehouden, nvdr) heeft mij dingen doen inzien. Er was zelfs sprake van misbruik van vertrouwen door mensen uit mijn vroegere entourage. En die werden op hun beurt opgelicht. Aan het hoofd van die organisatie stond er een man: Frenay. Ik heb geld van hem geëist toen ik vernam wat hij op mijn rug had verdiend.”

“Ik ben met hem beginnen te onderhandelen om een oplossing te vinden, maar Frenay ging de hele kwestie uit de weg. Vreemd aangezien hij me als zijn eigen zoon beschouwde… Hij beweerde dat hij geld had gegeven aan mijn moeder en dat hij een deel had afgestaan aan mijn vader. Een man die ik sinds mijn zeven jaar niet meer had gezien! Die man kletst er maar op los. Zijn leugens zitten zo goed in elkaar en hij kan het zo mooi uitleggen dat je hem op zijn woord gelooft.”

“Na enkele wedstrijden in eerste klasse was mijn transfer naar Duitsland beklonken. Het heeft niet lang geduurd voor ik begreep dat het zo snel was gegaan omdat mijn makelaar close was met de sportief directeur van Wolfsburg. In de praktijk worden spelers getransfereerd omdat de makelaar en de club goede banden hebben met elkaar. Je moet dus niet versteld staan dat er hoge commissielonen worden bedisseld en allerhande constructies vorm krijgen. Weet je dat ze zelfs bij Anderlecht verbaasd waren dat Frenay meer aan mijn transfer had verdiend dan ikzelf?”

“Voor bepaalde makelaars, niet allemaal, zijn alle middelen goed om een vertrouwensband op te bouwen met een speler. Auto’s, geld en zelfs vrouwen… Je zoekt dat soort afleidingen niet bewust op, maar je kan snel de pedalen verliezen. Luxe is nooit mijn ding geweest, maar het is wel de standaardprocedure die gebruikt wordt door makelaars om spelers te verleiden.”

Dimata stelde ook zijn passage aan de kaak bij Standard, waar hij in het seizoen 2015/2016 niet aan de bak kwam. Tot enkele van zijn ploegmaats hem erop wezen dat hij zich daarvoor moest laten vertegenwoordigen door één welbepaalde makelaar. “Ik zag met mijn eigen ogen hoe jongens die twee jaar jonger waren dan ik plots in de kleedkamer van de A-kern zaten. Twee dagen daarvoor hadden ze een overeenkomst afgesloten met de juiste persoon.”