KVO-voorzitter en Marc Coucke gaan in de clinch voor match: “Coucke kwam op een ongepaste manier binnen” Redactie

01 december 2019

14u59

Bron: Proximus 4 Anderlecht Het is een gespannen terugkeer geworden voor Marc Coucke naar de Versluys Arena. De kustploeg moet de voorzitter van Anderlecht nog meer dan 6 miljoen euro. Bovendien kwam het op bestuursniveau tot een opstootje net voor de match.

Twee jaar geleden verliet hij z’n ‘Weireldploegsje’ voor Anderlecht. Sindsdien zit er een serieuze haar in de boter tussen KV Oostende en Marc Coucke. Zeker nu de financiële erfenis uit het verleden als een molensteen om de nek van de kustclub hangt. In die zin was de terugkeer van Coucke naar de Versluys Arena een gespannen zaak. Er zou volgens onze info zelfs op bestuursniveau een opstootje zijn geweest.

Marc Coucke zou bij het voorzittersdiner Dierckens hebben aangesproken op de situatie. De Anderlecht-voorzitter vindt niet dat hij de schuld moet dragen voor het financiële debacle bij KVO. Even later bekende Dierckens het affekietje bij Proximus. “U bent goed ingelicht”, antwoorde Dierckens toen hem daar naar werd gevraagd. “Ik heb altijd gezegd dat ik Marc Coucke zou ontvangen zoals ik elke voorzitter zou ontvangen. Maar Coucke kwam binnen op ongepaste manier. Je moet me ook niet uitdagen, hé.”

6,2 miljoen euro

Oostende is 6,2 miljoen verschuldigd aan Coucke. “Dat bedrag van 6,2 miljoen euro klopt”, bevestigde Dierckens toen hem de cijfers werden voorgelegd. “We hebben een huurachterstand. Dit seizoen is de huur wel betaald, de twee seizoenen daarvoor niet. Ik ben daar eerlijk in. Dat is 2 miljoen euro. Die andere 4 miljoen komen van transfers die niet doorgestort geweest zijn. Over welke transfer het gaat? Cyriac, Lukaku, een nog stuk of vier anderen. Dat is allemaal uit het verleden.”

“KVO is niet zo ongezond, gewoon die erfenis vanuit het verleden die ik net als Peter Callant niet kan verteren. We hebben 3 miljoen kapitaalsverhoging gedaan, da’s goed voor één seizoen. Maar die lasten draag ik mee. We hebben ongeveer 3 miljoen minder sponsoring dan in tijd van Coucke. Daarnaast is er nog altijd 1,2 miljoen huur voor de tribunes. Daarnaast een erfenis van 3,5 miljoen euro aan makelaarskosten die zijn blijven staan. We hebben die van korte naar lange termijn gezet maar je moet ze wel betalen uiteindelijk.”