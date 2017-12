KVO-ambassadeur Martin Heylen: "Coucke zal zichzelf nog tegenkomen" Glenn Van Snick

10u37

Bron: De Afspraak, VRT 0 Photonews, VRT Anderlecht Om 15 uur is Marc Coucke zelf aan het woord, maar intussen heeft bijna iedereen zijn mening geventileerd over zijn verrassende verhuis naar Anderlecht. Zo ook Martin Heylen. De bekende KVO-fan was gisteren te gast in ' De afspraak' en schrok zich een hoedje toen hij het nieuws vernam. " We hebben ontdekt dat Sinterklaas niet bestaat."

Ook Martin Heylen, clubambassadeur van Oostende, moest even slikken toen hij het nieuws op de radio hoorde. "Ik viel compleet uit de lucht, want ik weet hoe zeer hij betrokken is bij KVO. Bij een nederlaag zat hij altijd in zak en as en was het droefenis alom. Ik moest dit dus wel even verwerken en plaatsen", vertelde hij in het duidingsprogramma 'De Afspraak' op Canvas.

Toch begrijpt Heylen de keuze van Coucke, al denkt hij niet dat de ondernemer de club zomaar achter zich zal kunnen laten. "De zakenman in Coucke heeft een opportuniteit gezien. Hij kan veel meer geld verdienen bij Anderlecht. Tegelijkertijd zit hij met zijn hart bij Oostende. Hij is al meer dan 40 jaar supporter, zoiets kan je niet faken of spelen. Ik denk dus dat hij zichzelf nog zal tegenkomen. Maar supporters die nu zeggen dat Coucke een verrader is en een lafaard die de club de rug toekeert... Ik denk dat veel mensen - als ze de kans krijgen om elders 10 miljoen euro of meer te verdienen - misschien wel eens een andere sjaal zouden aantrekken. Ik kan het dus ergens wel volgen."

Maar wat nu met de Kustboys? "Ik denk dat het nog wel goedkomt met KVO. Sommigen zeggen dat Oostende ten dode opgeschreven is, maar dat zijn zwartkijkers. Bij Oostende zijn er door alle overwinningen in korte tijd veel supporters bijgekomen, maar de echte kern blijft bestaan. Het is een familiale club met toffe mensen. Sportief was het dit seizoen trouwens ook al minder, mét Marc Coucke. Het moet van de spelers op het veld komen. Die moeten de volgende match (vanavond op het veld van Waasland-Beveren, red.) een signaal geven."

"Een goede omkadering blijft natuurlijk nodig, maar Coucke was geen sjeik uit Qatar die vanop afstand een club kocht om te laten renderen en nadien opnieuw te verkopen. Hij heeft voor een goede staf en een goede structuur gezorgd en een nieuwe tribune gebouwd. Bovendien heb ik links en rechts opgevangen dat hij bezig is met zijn opvolging. Het ziet er goed uit. Het enige dat wij nu ontdekt hebben is dat Sinterklaas niet bestaat", besluit Heylen.

Martin Heylen Martin Heylen vloog mee met de spelers en staff naar Marseille voor een duel in de Europa League.