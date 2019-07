Kums haalde niet eens de bank bij Anderlecht, maar een transfer is niet evident Pieter-Jan Calcoen

29 juli 2019

05u45 0 Anderlecht Liever Dewaele of El Hadj. Vincent Kompany zette Sven Kums (31) niet eens op de bank. Maar zomaar vertrekken, da’s makkelijker gezegd dan gedaan.

De oefenstage in Venlo, begin juli. Dan al zijn de signalen er. “Misschien moeten we een oplossing zoeken voor de defensie”, klinkt het in de wandelgangen. Terwijl elke buitenstaander er dan eigenlijk nog van uitgaat dat Sven Kums ­d’office de nieuwe zes moet gaan worden. Niet dus – een sportieve keuze.

In de filosofie van Vincent Kompany moet de verdedigende middenvelder – de enige, aangezien de driehoek er één is met de punt naar achteren – in eerste instantie een man zijn met een stevig lichaam. Een breker. Iemand die duels wint. En laat net dat niet het sterkste punt van Kums zijn. Integendeel zelfs: meer voetballer dan knokker.

Nooit zoals in Gent

Vandaar dat Kompany Peter Zulj – gehaald als een spelmaker, maar hij liet in zijn eerste interviews meteen blijken een achteruitgeschoven positie te verkiezen – boven Kums zet in de hiërarchie. Begrijpelijk. Maar blijkbaar ziet de speler/manager ook geen wisselspeler in Kums, die bijgevolg niet eens op de bank zat. Pijnlijk. Alweer.

Het is niet voor het eerst sinds zijn rentree naar Anderlecht in 2017 dat Kums naar het achterplan verdwijnt. Toenmalig coach René Weiler, die nochtans op de transfer van de Gouden Schoen 2015 voor 6 miljoen euro aangedrongen had, bleek allerminst fan van de Dilbekenaar. Op Bayern München in de Champions League zette de Zwitser hem centraal achterin, een experiment dat faliekant afliep door een snelle rode kaart. Pas toen Hein Vanhaezebrouck kwam, werd Kums, die tot dan vaak niet speelde, in ere hersteld.

Uitblinken lukte echter veel te weinig. Nooit vond Kums zijn niveau van bij AA Gent. De speler zelf vond die vergelijking ­unfair, maar het hielp de collectieve perceptie niet. En nu dit...

1,5 miljoen per jaar

Het valt af te wachten hoe het verder moet. Kums heeft nog een contract tot en met 2022 en verdient meer dan anderhalf miljoen euro per jaar in het Astridpark – een overeenkomst onderhandeld door makelaar Mogi Bayat. Het maakt dat een vertrek, zeker naar een Belgische club, allesbehalve evident wordt. Ook al omdat Anderlecht Kums niet per se kwijt wil. Bij het bestuur oordeelt men dat het seizoen nog lang is en dat een goeie Kums, als die zelf niet aandringt op een transfer, de club nog diensten kan bewijzen.

Vanop de tribune zal dat evenwel moeilijk zijn...