Kums eindelijk opnieuw op toerental: "Ik roep en tier niet, maar ik ben wél een leider"

25 oktober 2018

06u30 0 Anderlecht Zou het toeval zijn? Nu Sven Kums (30) herboren is, begint ook Anderlecht plots weer te winnen. “We hebben kwaliteit. Het mag er stilaan ¬uitkomen ook.”

’t Is simpel, Sven...

(knikt) “Het is alles of niets. We móeten winnen om nog kans te maken op overwintering. Het is ook gewoon tijd om eens een reeks neer te zetten. De zege afgelopen zondag tegen Cercle moet ons in die optiek vertrouwen geven. Het was goed, tot de 4-0.”

Je zou ook kunnen zeggen dat die twee tegendoelpunten voor twijfel zorgen.

“Ik zie het eerder als een serieuze waarschuwing. Nóg maar eens. Het is een wederkerend probleem, ook vorig seizoen hebben we onszelf een paar keer nodeloos in de miserie gewerkt. Het is pure nonchalance, een gebrek aan concentratie. Tegen sterke ploegen als Fenerbahçe betaal je dat cash, hoor.”

