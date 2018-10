Kums: “Dit moet er dringend uit, of we gaan nog veel punten verliezen” GVS

25 oktober 2018

20u58

Bron: Sporza 0 Anderlecht Sven Kums baalde uiteraard na de 2-2-draw tegen Fenerbahçe. “We schieten onszelf in de voet.”

“Ik denk dat we goed aan de match beginnen”, begon Sven Kums - goed voor twee assists - zijn relaas voor de microfoon van Sporza. “We komen in de eerste helft op voorsprong en maken na rust snel een tweede. Maar dan schieten we onszelf in de voet. Dat is de voorbije weken teveel gebeurd. Dat moet er dringend uit, want zo gaan we nog veel punten verliezen. Of we beter waren dan de Turken? Goh, zij creëerden ook wel wat kansen waar Thomas Didillon ons enkele keren recht hield. Het was wel een goede partij waar het goed op en neerging, maar we mogen dit nooit weggeven. Thuis moet je winnen hé, zeker als de 2-0 voorstaat.”