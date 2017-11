Kums baalt over onterecht afgekeurde goal: "De match had er helemaal anders kunnen uitzien" Redactie

Bron: Play Sports 4 BELGA Kums snelt voorbij Denswil. Anderlecht Sven Kums speelde zijn eerste klassieker in de hoofdmacht van Anderlecht, maar de middenvelder moest zich tevreden stellen met een scoreloos gelijkspel. Daardoor blijft de kloof tussen paars-wit en blauw-zwart negen punten.

"Er waren kansen aan beide kanten, maar in de eerste helft wordt er wel een doelpunt van ons onterecht afgekeurd", blikte Kums voor de microfoon van Play Sports terug op de wedstrijd. "Als die treffer telt, ziet de match er toch helemaal anders uit. Vooral in de tweede helft waren wij ook de betere ploeg, maar jammer genoeg valt de goal niet."

Kums zag ook bij Anderlecht zaken die beter hadden gekund. "We hadden misschien wat rustiger moeten zijn aan de bal. Maar als er een goal valt, is het allemaal goed. Zo dicht ligt het soms bij mekaar."

Door het gelijkspel blijft de voorsprong van Club op Anderlecht negen punten. "We wilden winnen, de drie punten pakken en de kloof kleiner maken, maar dat is niet gelukt. Maar de competitie is gelukkig nog lang en we gaan er gewoon vol voor blijven gaan. Maar ik kan niet ontkennen dat ik ontgoocheld ben. We wilden winnen."

