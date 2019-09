Komst Diagne bij Anderlecht van de baan, gaat hij naar Club? PJC/SK

01 september 2019

23u33 22

Een kink in de kabel. Mbaye Diagne (27) wordt dan toch niet de nieuwe spits van Anderlecht. De onderhandelingen zaten in een afrondende fase, maar nu is de deal alsnog afgesprongen. Opmerkelijk: Diagne praat nu met Club Brugge, dat voorin nog een aanwinst erbij wil. Op Twitter bevestigen de Turken dat er onderhandeld wordt met blauw-zwart. De njet van Diagne is een tegenvaller voor Anderlecht, dat nu opnieuw moet speuren naar vers bloed voorin. Een race tegen de klok, maandagnacht om 12 uur sluit de transfermarkt.

Profesyonel futbolcumuz Mbaye Diagne’nin geçici transferi konusunda Club Brugge NV ile resmi görüşmelere başlanmıştır. pic.twitter.com/0o2f3WoWh4 Galatasaray SK(@ GalatasaraySK) link