Kompany ziet hoe jonkies Anderlecht aan vertrouwen winnen voor 30.000 toeschouwers in Benfica: 1-2 Doku solliciteert naar basisplaats Jan Mosselmans in Portugal

10 juli 2019

23u38 2 Anderlecht Een piepjong Anderlecht won verrassend met 1-2 van de Portugese kampioen Benfica. Paars-wit speelde met heel veel lef en vooral de 17-jarige Doku lijkt nu al te solliciteren voor een basisplaats.

Benfica stelde voor de wedstrijd tegen Anderlecht, in ware Hollywood-stijl, zijn vernieuwde selectie voor. Geen Joao Felix (19) meer, vorig seizoen de absolute ster bij Benfica. Die verkaste deze zomer voor 126 (!) miljoen euro naar Atletico Madrid. Maar de 37-voudige Portugese kampioen gooit het geld niet door de ramen. Net als Anderlecht zet ook Benfica hard in op de jeugd. Tot hiertoe werd enkel spits Raul de Tomas (24) van Real Madrid B voor 20 miljoen gekocht.

Maar de eerste die bij de ploegvoorstelling de rode loper op mocht, was... een Belg met het nummer 1: Mile Svilar (19). In de zomer van 2017 sloeg Svilar de deur van Neerpede nog hard achter zich dicht, nu wordt hij opnieuw in verband gebracht met... Anderlecht. “Ik voel me goed bij Benfica”, zei Svilar deze week nog aan Portugese journalisten. “Maar de match tegen Anderlecht wordt wel héél speciaal voor mij.” Bij Benfica gaat men er alvast vanuit dat Svilar deze zomer vertrekt/wordt uitgeleend.

Dewaele - El Hadj

Net als tegen Ajax koos Kompany, die 90' op de bank zat als coach, voor een bijzonder offensieve 3-4-3 opstelling, met heel veel jeugd. De sleutel van het middenveld gaf Kompany aan de 20-jarige Siebe Dewaele met naast hem de 17-jarige El Hadj. Spelen met lef, dat is waar Kompany de voorbije weken op hamerde. En vooral de jongeren lijken die boodschap snel op te pikken.

Anderlecht had het moeilijk het eerste kwartier tegen Benfica maar het kwam geleidelijk aan beter in de wedstrijd. Vooral de rechterkant van paars-wit liet in de eerste helft knappe dingen zien. De linksvoetige Lutonda speelde rechts achterin. Lutonda was al één van de uitblinkers tegen Ajax en ook nu toonde hij als verdediger aanvallende kwaliteiten. Na de rust schoof hij door naar het middenveld en ook daar trok hij zijn streng.

Maar de Anderlecht-yougster die zelfs de supporters van Benfica deed applaudiseren, was Doku, ook maar 17 jaar. Doku mocht vorig seizoen al een paar keer invallen en liet toen al knappe dingen zien: technisch sterk, bijzonder snel en een knappe dribbel. Maar nu lijkt hij nog een dimensie aan zijn spel te hebben toegevoegd: overzicht. Doku was op rechts een constante gesel voor zijn rechtstreekse tegenstander. Hetzij met zijn snelheid, hetzij met een dribbel, ging Doku er telkens overheen. Twee keer kwam de laatste, laterale pass niet op de juiste plek terecht, maar de derde keer was het wel prijs. Opnieuw ging Doku over zijn tegenstander, hij legde terug tot bij Vlap die met de hulp van een Benfica-verdediger, de 0-1 scoorde.

Voor de Nederlandse aanwinst was de ban gebroken, zijn eerste goal voor Anderlecht. Voor het overige speelde Vlap vrij onopvallend. Op voorzet van Doku miste hij in de eerste helft nog een goeie kans. Het is duidelijk dat Vlap nog zal moeten wennen aan het hogere ritme.

Voorin wilde Thelin zich absoluut in de kijker spelen, voor een transfer of voor een basisplaats. De Zweed werkte hard maar kon zelden dreigen. Tot 5 minuten voor de rust Adzic een corner mocht trappen en Thelin deed waar hij sterk in is: koppen. De spits kopte de hoekschop knap in de bovenhoek. Het piepjonge Anderlecht stond verrassend 0-2 voor bij de Portugese recordkampioen.

Na de rust bracht Kompany zes nieuwe spelers in. Er zat nar de rust veel minder beweging en snelheid in de ploeg en toen aan het uur ook Doku naar de kant werd gehaald, zat er ook nog weinig diepgang in het spel van Anderlecht.

Opvallend nog: met nog een half uur te gaan bracht Kompany nog twee jonge jongens in: Guldix als rechtsachter, Daskevic als rechtsbuiten. En ook die zetten hun voet naast de toppers van Benfica.

ANDERLECHT: Roef; Lutonda, Sa (46' Lawrence), Milic (60' Guldix); Ait El Hadj (46' Leoni); Dewaele (46' Kums), Vlap (46' Gerkens) Kayembe; Adzic (46' El Kababri), Thelin (46' Thelin), Doku (60' Daskevic).

DOELPUNTEN: 20' Vlap (0-1), 40' Thelin (0-2), 69' Chiquinho (1-2).

TOESCHOUWERS: 30.000.

