Kompany wil Vanden Borre terughalen

16 augustus 2019

Áls het lukt, is de ­comeback van het jaar gekend. Anderlecht overweegt om ­Anthony Vanden ­Borre (31) een laatste kans als profvoetballer te geven.

De eerste (weliswaar embryonale) contacten zijn gelegd. Drie jaar na de scheiding tussen Anderlecht en ­Anthony Vanden Borre hangt er ­mogelijk een hereniging in de lucht. Speler-manager Vincent Kompany heeft plannen om zijn boezemvriend zijn gedroomde herlancering als voetballer te gunnen. Beiden lijken daar alvast de voordelen van in te zien. Paars-wit en Kompany kunnen namelijk nog versterking op de positie van rechtsachter gebruiken, terwijl Vanden Borre goesting heeft om zich nog één keer aan het Belgische publiek te tonen. Toch laten alle partijen zich niet opjagen om een definitieve beslissing te nemen. Aangezien VdB transfervrij is, hoeft dat ook niet.

Overgewicht bij Cercle

Ondanks de pro’s zijn er ook enkele contra’s. De voornaamste: is Vanden Borre nog wel een meerwaarde voor Anderlecht? Sinds 2017 is de voormalige international sportief volledig op de dool. Hij probeerde het na zijn vertrek bij paars-wit nog even bij het Congolese TP Mazembe, maar na een aantal maanden liep het ook daar fout. Een test bij Cercle Brugge in april 2018 bleef eveneens zonder gevolg. Niet het minst omdat Vanden Borre toen allesbehalve een fitte indruk gaf – hij sleurde overgewicht met zich mee.

Sinds die proefperiode op Jan Breydel was het stil rond de verdediger, die in 2014 nog mee mocht naar het WK in Brazilië. Af en toe gaf Vanden Borre wel een teken van leven op zijn Instagram-account. Zo promootte hij geregeld de Belgium Football Academy Dubai, waar hij zich met enkele maats voor engageerde. Hij postte ook enkele filmpjes waarop te zien is hoe hij aan zijn conditie werkt. Vaak met ­Yassine El Ghanassy -nog zo een enfant terrible-, maar in juni zelfs in het gezelschap van Rode Duivel Romelu Lukaku. Dat was steevast in het trainingscentrum geleid door Christian Wilhelmsson.

Laat die laatste nu net een goede vriend van Kompany zijn. ­Wilhelmsson was een vaste waarde in het Astridpark toen Franky Vercauteren Kompany en ­Vanden Borre in 2003 bij het eerste elftal van RSCA haalde. Het drietal speelde maar kort samen, want Wilhelmsson verkaste naar Nantes. De contacten tussen de drie zijn wel gebleven.

Nu lijkt Kompany dus het idee genegen om zijn boezemvriend een ultieme kans te geven. Híj zocht naar verluidt toenadering, ook al zijn er binnen Anderlecht bestuurders die tegen zijn. Maar als ­iemand Vanden Borre terug naar zijn ­niveau kan halen... Voor de voormalige publiekslieveling zou het zijn derde passage bij de recordkampioen zijn. Vraag is: zou het ook de meest geslaagde zijn?