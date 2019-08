Kompany wil Vanden Borre terughalen. Verschueren: “Er is contact geweest, maar…”

16 augustus 2019

Áls het lukt, is de ­comeback van het jaar gekend. Anderlecht overweegt om ­Anthony Vanden ­Borre (31) een laatste kans als profvoetballer te geven.

De deur staat open. Michael Verschueren geeft namens Anderlecht toe dat Anthony Vanden Borre (31) welkom is bij paars-wit. “Er is contact geweest tussen Vincent (Kompany, red.) en Anthony”, zegt Verschueren. “Dat is op zich niet zo verwonderlijk, ze zijn goeie vrienden.” Tijdens die gesprekken is een terugkeer bij RSCA ter sprake gekomen. “Maar het is niet zo dat een reintegratie in de A-kern of een profcontract op dit moment realistisch is”, aldus Verschueren. “Wel mag Anthony zich melden op de club om mee trainen - bij de beloften bijvoorbeeld - om zo weer voetballer te worden. Ik weet niet of hij ook effectief op dat aanbod zal ingaan.” De voormalige Rode Duivel zou evenwel zin hebben om zich nog één keer te tonen aan België, Kompany wil hem daarbij ondersteunen. Pas na een eventuele test - Verschueren laat in het midden of die er komt - zullen beide partijen bekijken of VdB nog iets voor Anderlecht kan betekenen.

Geen haast



Drie jaar na de scheiding tussen Anderlecht en Vanden Borre hangt er ­dus mogelijk een hereniging in de lucht. Vraag is of Vanden Borre nog wel een meerwaarde voor Anderlecht is. Sinds 2017 is de voormalige international sportief volledig op de dool. Hij probeerde het na zijn vertrek bij paars-wit nog even bij het Congolese TP Mazembe, maar na een aantal maanden liep het ook daar fout. Een test bij Cercle Brugge in april 2018 bleef eveneens zonder gevolg. Niet het minst omdat Vanden Borre toen allesbehalve een fitte indruk gaf – hij sleurde overgewicht met zich mee.