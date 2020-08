Kompany wil laat puntenverlies aangrijpen als sleutelmoment: “Jongens moeten zonder angst spelen, daarom ben ik hier” GVS/SVL/KDW

23 augustus 2020

20u44

Bron: Eleven Sports 0 Anderlecht Wéér gaf Anderlecht een voorsprong uit handen . “Het stond in de sterren geschreven. We waren de laatste vijf minuten ronduit naïef”, zei Vincent Kompany na zijn eerste match als T1 van de Belgische recordkampioen.



Kompany wist op de persconferentie waar het paars-witte schoentje knelde. “We komen in veel gevaarlijke posities, we zoeken vaak de diepte op, alleen is dat soms met onvoldoende kwaliteit. Maar ik geloof nog steeds dat we voorin genoeg kwaliteit hebben om het verschil te maken en dat het een collectief gebeuren is.” Al blijft de nieuwbakken coach positief. “De jongens moeten dit als motivatie gebruiken voor de match van vrijdag tegen Oostende en alle matchen nadien. Ik wil 0 procent angst zien, daarom ben ik hier. Dat is mijn rol, ze moeten met plezier voetballen.”

“Dit is niet het resultaat dat ik wou”, zei Kompany al in een eerste reactie aan Eleven Sports. “Onze accenten lagen op druk zetten, vechten om de tweede bal en durven spelen met diepgang. En ik vond ons wel dominant spelen en kansen creëren voor meer dan één goal, ook al gebeurde niet alles even zuiver. En dan voelde ik plots de laatste vijf minuten die tegengoal aankomen. We maakten individuele foutjes en verkeerde keuzes en verloren duels... Het stond eigenlijk in de sterren geschreven. Want de laatste vijf minuten vond ik ronduit slecht en naïef”, analyseert de coach.

“Op zich hadden we genoeg kansen om de match te beslissen, maar in de laatste fase ontbrak het overzicht of realisme. Het zijn van dit soort matchen, tegen tien man, dat je er een leuke match moet maken. Een slechte wedstrijd kan ik het niet noemen, maar als je niet 3-0 wint na dominant te zijn is het ook geen goeie match. Maar kijk: we kunnen nu met de vinger wijzen, of we kunnen hier snel uit leren.”

Cobbaut: “We spelen onszelf weer in de miserie”

“De frustraties zijn enorm”, vertelt Cobbaut bij Eleven. “We spelen onszelf in de laatste minuten alweer de miserie in. Dat we ons wedstrijden niet kunnen uitspelen, is nu al drie weken aan de gang. Zeker tegen tien man moeten we dit gewoon afmaken. Heel de ploeg moet weten wat te doen op zo’n momenten. Dit is zuur.”

Dimata: “Vergaten door te drukken”

Ook Dimata reageerde meteen na de wedstrijd. “We vergaten om door te drukken en op zoek te gaan naar meer goals. Dat hebben we niet gedaan, onze fout. Wat Kompany aangaf aan de rust? Dat we nog meer druk moesten zetten en ons eigen spel moesten spelen. Die penalty? Ik doe mijn best. Het is altijd leuk om te scoren.”

