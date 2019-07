Kompany weert ex-Gouden Schoen Sven Kums uit selectie bij trainersdebuut en trekt de kaart van de jeugd De Redactie

28 juli 2019

Een roemloze aftocht van een voormalig Gouden Schoen. Sven Kums haalt de eerste selectie van Vincent Kompany als speler / trainer niet. Vijftig spelers gebruikte Anderlecht in de voorbereiding. Slechts elf daarvan kunnen zondagmiddag, bij de competitie-opener van paars-wit tegen KV Oostende, starten. Om maar te zeggen: niemand heeft garanties. Zie: Kums. Kompany kiest voluit voor de jeugd.

Het zat eraan te komen. Zijn gouden glans is hij al een tijdje kwijt. Voormalig Gouden Schoen Sven Kums (31) zit niet eens in selectie voor de competitieopener tegen Oostende (aftrap om 14u30). De eerste van Kompany als speler/trainer in het Lotto Park. In de laatste twee oefenduels, tegen HSV en PAOK, was hij slechts een wisselspeler. Een teken aan de wand. Anderlecht betaalde in 2017 nog 6 miljoen euro voor Kums. Hij moest de man worden die op het middenveld de lijnen zou uitzetten, maar hij kreeg te zelden zijn stempel gedrukt.

Bij Rene Weiler lag hij meteen niet in de bovenste schuif . Op Bayern München, in de Champions League, gokte hij met Kums als libero. Een experiment met fatale gevolgen: een vroege rode kaart leidde de nederlaag in. Onder Weilers opvolger Hein Vanhaezebrouck, met wie hij destijds bij AA Gent gloriedagen beleefde, flakkerde hij weer op. Maar ook onder hem kon hij te weinig meerwaarde bieden.

Tijdens de voorbereiding op het nieuwe seizoen gleed Kums af in de pikorde, omdat Vincent Kompany een betrouwbare breker voor de defensie wil, geen metronoom als Kums. Zulj was in Hamburg impressionant, Dewaele was dat in Benfica. Prestaties die het einde van Kums bij Anderlecht inleidden.

Wie zijn de anderen waarop Kompany tegen Oostende rekent?

DOELMAN

Didillon is titularis

Het is bij gebrek aan beter. Net als Club Brugge heeft ook Anderlecht lijntjes uitgeworpen naar Mignolet (Liverpool) en Butez (Moeskroen), maar een nieuwe keeper was finaal niet de prioriteit. En zo staat Thomas Didillon, in de play-offs zwak en steeds meer zichzelf buiten de groep zettend, in doel. Ook al omdat er met Boeckx en Roef weinig valabele alternatieven zijn.

RECHTSBACK

Hotman El Kababri als verrassing

De verrassing. Een kind van het huis en jaren aan een stuk aanvoerder in de jeugdteams. Aangezien de 19-jarige Hotman El Kababri te klein bevonden werd om het te maken als centrale verdediger herschoolden ze hem tot rechtsachter. Thierry Lutonda, amper achttien, was één van de revelaties deze voorbereiding, maar start op de bank. Als rechtsachter maakte hij indruk met zijn groot loopvermogen, zijn intenties om uit te voetballen en zijn offensieve impulsen. maar Kompany speelde hem daarnaast ook voorin uit.

CENTRALE VERDEDIGER RECHTS

Kompany steekt er bovenuit

Kompany, who else? Het zou verbaasd hebben, mocht de speler-manager zichzelf op de bank - correctie: tribune - hebben gezet voor de seizoensopener. Kompany stuurt achterin voortdurend bij en verzorgt de opbouw. Maar ook qua overige kwaliteiten is er niemand die hem benadert. Zeker Sá of Sanneh niet. Zij moeten niet voor niks weg.

CENTRALE VERDEDIGER LINKS

Bornauw krijgt voorkeur op Sandler

Overhaasten, dat wil Anderlecht met Philippe Sandler zeker niet doen. De Nederlander miste bijna de volledige aanloop, maar past wel perfect in de filosofie, want hij verdedigt agressief vooruit en heeft een zuivere passing. Hij ligt in balans met Sebastiaan Bornauw, die ook laattijdig aansloot, maar die krijgt voorlopig de voorkeur. Lawrence, Dante en Milic zijn geen concurrentie.

LINKSBACK

Cobbaut dan maar

Een knelpuntberoep: dat is de linksachterpositie in het Astridpark. Eigenlijk is Elias Cobbaut de enige die de plek echt beheerst.. Kayembe overtuigde in de oefenwedstrijden nooit, Lawrence en Milic kunnen het wel, maar zijn toch vooral centrale verdedigers. Saief is volledig naar het achterplan verdwenen. Wat wel zou kunnen, is Lutonda naar links schuiven.

VERDEDIGENDE MIDDENVELDER

Kums in de tribune, Zulj in de basis

AANVALLENDE MIDDENVELDER RECHTS

Meteen Verschaeren

Qua talent is er zelfs geen discussie. Yari Verschaeren heeft altijd zijn plaats in het vernieuwde Anderlecht. Dat bewees hij ook tegen PAOK - tegen de Grieken was hij de enige die echt een goed niveau haalde - maar het was zijn enige vriendschappelijke partij na zijn lange vakantie.

AANVALLENDE MIDDENVELDER LINKS

Debuut voor Vlap

Naar eigen zeggen is hij er klaar voor. Anderlecht haalde Michel Vlap om, dixit Zetterberg, “het verschil te maken”. Tot dusver lukte dat nauwelijks, maar tegen KV Oostende mag hij het bewijzen. Al was het maar omdat hij de goal weet staan, wat extra belangrijk wordt als er effectief geen spits van opleiding inzetbaar is.

RECHTSBUITEN

Amuzu voor contract

Het was een opluchting, toen Sidney Sam finaal niet tekende. Francis Amuzu wil dit seizoen niet meer ter discussie staan. Zijn status wordt doorslaggevend in de beslissing om al dan niet te verlengen - zijn contract loopt af. De back-ups zijn dezelfde als op links: Saelemaekers, Doku, Verschaeren en Nasri.

LINKSBUITEN

Trekt Doku lijn door?

De Portugezen van Benfica raakten er niet over uitgepraat. Jérémy Doku was een wervelwind op de flank. Hij is amper zeventien, maar heeft een waanzinnig arsenaal aan dribbels. Amuzu, Saelemaekers, Nasri en Verschaeren kunnen in theorie ook op links. Adzic opstellen ligt veel minder voor de hand.

SPITS

Gerkens als ‘valse 9'

Het wordt behelpen. Aanvankelijk scoorde Kiese Thelin vlot, maar het is erg onwaarschijnlijk dat hij fit geraakt. Voorts is Santini op weg naar de uitgang en is er in Dauda en Dhauholou niet veel geloof. Zo komt Kompany uit bij manusje-van-alles Gerkens. Op Hamburg viel hij sterk in als ‘valse 9'. Een pluspunt: Gerkens weet de goal staan...