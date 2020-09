Kompany wacht nog op eerste zege als T1 van Anderlecht: “Ik moét winnen om gelukkig te zijn” Thomas Lissens

11 september 2020

15u46 0 Anderlecht Anderlecht gaat zondag tegen Cercle Brugge (13u30) op zoek naar z'n eerste zege onder Vincent Kompany. Die maakte de voorbije weken duidelijk dat hij méér wil dan enkel drie punten pakken. “Maar uiteraard ben ik nog nooit aan een match begonnen zónder de intentie om te winnen.”

Door de interlandbreak had Kompany in elke geval wat meer tijd om aan de slag te gaan met zijn ideeën. Anderzijds zag hij wel ruim een dozijn spelers naar hun nationale ploegen vertrekken. Maar toch is er nuttig werk geleverd, zo verzekerde hij op zijn persconferentie in aanloop naar de match van zondag.

“Er waren veel spelers weg, dat klopt. Maar dat heeft ons de kans gegeven om met andere jongens te werken. Dat is ook goed gelukt - er zijn stappen gezet”, aldus Kompany. “De internationals zijn dan weer teruggekeerd met goeie resultaten en vertrouwen. Dat is ook positief.”

Kompany doelde daarmee op onder anderen Yari Verschaeren. “Wat de oorzaak is van zijn ‘vormdip’? Heel simpel: hij is jong. Geen enkele jonge speler zal aan zo’n periode ontsnappen. Of die nu Kana, Sardella of Verschaeren heet. Het is vooral belangrijk dat wij hen goed opvolgen en hun vorm goed monitoren. Zo helpen we hen het best.”

Vranjes?

Dat de goeie invalbeurt van Verschaeren hem meteen een basisplaats zal opleveren tegen Cercle, wilde Kompany niet gezegd hebben. “De ploeg voor zondag staat nog niet vast”, gaf hij toe. Maar op Cobbaut na is iedereen wel fit volgens de ex-verdediger. “Kompany speelt niet meer mee, hé. (lacht). Iedereen is fit, ook de internationals. Dat mag ook eens.”

Ik heb veel verhalen over Vranjes gehoord, maar zelf ken ik hem als een superprof. Een goeie verdediger met métier Vincent Kompany

Rest de vraag hoe Kompany zondag de afwezigheid van Cobbaut zal opvangen. Sardella viel degelijk in op Oostende, maar ook Ognjen Vranjes maakt een goeie kans om te spelen. “Ik heb veel verhalen over hem gehoord, maar zelf ken ik hem als een superprof. En een goeie verdediger met métier. Hij was de voorbije weken licht geblesseerd, maar Vranjes kan ons helpen.”

Winnen

Helpen om op zoek te gaan naar een zege, na zure puntendelingen tegen Moeskroen en Oostende. Met zes op twaalf was de seizoensstart van Anderlecht niet geweldig. Wat als er zondag niet gewonnen wordt? “Dan zal ik exact hetzelfde zeggen als nu. Ik ben nog nooit aan een match begonnen zonder ze te willen winnen. Een mens heeft lucht nodig om te ademen en ik overwinningen om gelukkig te zijn. Ik leef voor niets anders en ik begrijp deze club goed genoeg. Maar ik ga altijd uit van mijn voorbereiding van een match en mijn filosofie. Zonder dat het cynisch wordt.”

