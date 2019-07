Kompany: “Voor match gevoel dat dit scenario kon, maar ik blijf zonder compromissen achter filosofie staan” GVS

28 juli 2019

16u51

Bron: Proximus Sports 0 Anderlecht Na 13,5 jaar maakte speler-manager Vincent Kompany z’n comeback bij Anderlecht met een nederlaag. “Ik voelde voor de match dat dit scenario mogelijk was”, zei de Prins van het Park in een reactie bij Proximus Sports. “Maar ik blijf honderd procent achter het voetbal staan waarin we geloven. Mét deze jonkies, g een compromissen.”

“Dit is mijn thuis”, opende Kompany bij Proximus Sports. “Ik begon hier op m’n zesde. Maar ik wil KV Oostende feliciteren met de zege. Er zijn zoveel lessen te trekken uit deze match voor onze jonkies. Ik was blij met de 2-0 die uiteindelijk werd afgekeurd, maar finaal kregen we het deksel op de neus. Eigenlijk had ik voor de match het gevoel dat dit scenario mogelijk was. Ik had de jongens daar ook voor verwittigd. Maar ik blijf achter hen en onze filosofie staan: voetballen met lef.”

Dus gaat Kompany door op deze manier. “Wij kunnen niet tussenin zijn. We moeten doorgaan in de stijl waarin we geloven. Zonder compromissen te sluiten. Ik wist welke kaart ik wilde trekken toen ik hier aankwam en hou vast aan deze lijn: willen voetballen en onze aanvallende spelers zo veel mogelijk in stelling brengen. En ik weet dat deze club en de fans achter dat concept staan. Maar uiteraard moeten ook de resultaten volgen bij Anderlecht. Dat zal ik dan ook uitleggen aan m'n jongens.”

Heeft Kompany het niet te zwaar met z’n dubbele rol? “Ik heb altijd een druk leven gehad. Dat is mijn stijl. Als speler vroeger nam ik al mijn verantwoordelijkheden. Ik pak nu ook de wind van voren, voor alle jonkies. We blijven gaan op deze weg.”