Kompany verschijnt op training, ook aanwinst Lawrence van de partij GVS

10 februari 2020

13u45 0 Anderlecht Vincent Kompany is back. De international verscheen vandaag op het trainingsveld van Neerpede, net als nieuwe aanwinst Kemar Lawrence. De Jamaicaan arriveerde vrijdag in ons land.

Kompany dacht er diep over na om vrijdag tegen AA Gent al zijn wederoptreden te maken. Op de MRI was geen letsel te zien. Omdat er toch wat spiermoeheid in de kuit aanwezig was, bleef hij alsnog langs de kant. “We wilden geen risico’s nemen. Maar ik verwacht dat Vincent tegen Mechelen er weer bij zal zijn”, vertelde coach Frank Vercauteren achteraf.

De partij in het AFAS-stadion wordt uiterst belangrijk. Met winst zaterdagavond doet paars-wit weer helemaal mee voor play-off 1.