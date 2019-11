Kompany traint weer mee met de groep, ook Sandler en Trebel present Redactie

26 november 2019

Voor het duel tegen KV Kortrijk was Vincent Kompany nog niet fit. Maar zijn terugkeer komt alsmaar dichterbij. De speler-manager van Anderlecht traint weer mee met de groep. Een goed teken, maar het is wel nog afwachten of ‘Vince’ klaar raakt voor de uitwedstrijd van zondag tegen KV Oostende. Nog hoopgevend voor Anderlecht: Philippe Sandler, die onder normale omstandigheden een duo vormt met Kompany centraal achterin, stond weer op het trainingsveld. Ook de nog steeds herstellende Adrien Trebel tekende weer present.