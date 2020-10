Kompany staat voor eerste topper als coach: “Ik heb venijn gevoeld op training. Da’s goed” TLB

02 oktober 2020

13u06 0 Anderlecht Eerste topper van het seizoen voor Anderlecht én voor Vincent Kompany als coach. Op zijn persbabbel voorafgaand aan de match op Jan Breydel blikte de T1 alvast met vertrouwen vooruit. “Ik kan niets anders zeggen dan dat we naar Brugge gaan om te winnen.”

“Er zat deze week zelfs een beetje venijn in de trainingen”, aldus Kompany. “Da’s goed en ik wakker die instelling ook aan. In aanloop naar grote matchen moet er altijd een beetje meer spanning in de groep zitten. Is dat niet het geval, dan krijg je misschien de indruk dat de spelers niet goed weten wat er hen te wachten staat. Maar ik heb die spanning dus wel gevoeld.”

Voor Kompany persoonlijk valt het met die spanning best mee, zegt hij. “Of dit ook een test wordt voor mij als trainer? Zeker, maar dat vind ik ook leuk. Ik ben eigenlijk meer relaxed dan anders. Als speler weet je dat je jezelf pijn zal moeten doen tijdens toppers, fysiek en mentaal. Je beseft in dat geval ook dat je na match de verantwoordelijkheden zal moeten dragen. Als je tegen Messi moet spelen besef je: ik ben alleen en iedereen kijkt. Nu heb ik het gevoel dat ik de ploeg op de best mogelijke manier heb kunnen voorbereiden. En zondag is het aan hen.”

Trebel?

Of Adrien Trebel één van die spelers zal zijn, is nog maar de vraag. “Morgen zal blijken of Adri fit genoeg is. Hij heeft wél getraind deze week. Individueel en sommige oefeningen deed hij met de groep. Maar hij heeft wel hetzelfde schema als de anderen gevolgd. We moeten afwachten hoe zijn situatie evolueert.”

Hetzelfde geldt voor de spelers die eerder corona-positief bleken, zoals Peter Zulj, Michel Vlap en Yari Verschaeren. “Sommigen hebben er meer last van gehad dan anderen. Dat wil ook zeggen dat sommigen een grotere fysieke achterstand hebben opgelopen dan anderen en meer tijd nodig hebben om klaar te raken. Verschaeren is zich bijvoorbeeld altijd goed blijven voelen en hij is kunnen blijven werken. Maar ik hou niet van paniekvoetbal. We zullen die spelers inzetten als ze kláár zijn.”

“Club? Beste ploeg van België”

Over de tegenstander van zondag sprak Kompany vol lof. “Ze zijn op dit moment de beste ploeg van België. Zeker. Wij hebben misschien het meeste talent, maar nog niet het meeste kwaliteit. Club wel. Zij hebben meer ervaring, ook met winnen. Maar uit ervaring weet ik dat in toppers veel meer zaken meespelen. Maar ik kan niets anders zeggen dan dat we naar daar gaan om te winnen.”

‘t Is wel iets waar Kompany als speler nooit is slaagde: winnen op Jan Breydel. “Ach, zoals veel zaken in het leven zie ik dat als een kwestie van tijd. (grijns) Ik vertrek altijd met het idee dat het nu wél moet kunnen. We gaan naar Brugge met onze eigen overtuiging en die is dat we op geen enkele manier achteruit zullen kruipen. Als we stoppen met ons spel te spelen, dán zullen we het moeilijk krijgen. Dat is al een paar keer gebleken.”

