Kompany sprak met de Anderlecht-fans PIeter-Jan Calcoen

28 september 2019

Anticiperen op sluimerende onvrede. Speler-manager Vincent Kompany en sportief manager Michael Verschueren hebben in aanloop naar de partij van afgelopen woensdag op Beerschot gesproken met een supportersdelegatie. Dat overleg verliep in een constructieve sfeer, waarbij de Anderlechtfans aangaven dat zij de beker erg belangrijk vinden. Aangezien die klif goed genomen is, is het de verwachting dat de achterban zelfs bij een eventuele ontgoocheling tegen Waasland-Beveren zondag relatief rustig zal blijven. Desondanks benadrukte Kompany, die gisteren als coach het eerste deel van de training miste door verzorging, intern dat hij absoluut de drie punten wil — deelname aan PO 1 blijft het doel. Wat Anderlecht hoop kan geven: Waasland-Beveren won nog nooit op RSCA. Ook dit seizoen pakte het nog geen zege.