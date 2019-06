Kompany speelt volgend seizoen met rugnummer vier: “Ik heb de juiste elementen om het tij te doen keren” DMM

23 juni 2019

17u16 0 Anderlecht Vincent Kompany wordt dinsdag voorgesteld bij Anderlecht. Vooraf nam hij op de sociale media van Anderlecht al even de tijd om antwoord te geven op tien prangende supportersvragen.

Waarom kwam Kompany terug naar Anderlecht? Met welk rugnummer zal hij spelen? En hoe ziet hij zijn rol als speler-coach? Het is een greep uit de vele vragen die we ons bij de transfer van Vincent Kompany naar Anderlecht kunnen stellen. Paars-wit zelf nam de tijd om er een aantal in een grabbelton te steken. De onschuldige hand: Kompany zelf.

“Waarom ik ben teruggekeerd? De reden is simpel. Ik ben een grote supporter van de ploeg en het deed me pijn aan het hart om te zien hoe het vorig jaar misliep. Ik denk dat ik de juiste elementen heb om het tij te doen keren. Ik heb er ook zin in”, aldus Kompany. De Rode Duivel zal komend seizoen met rugnummer vier spelen. “Ik weet dat ik vroeger 27 droeg, maar dit is een verhaal van de toekomst en ik heb ook al mooie momenten in mijn carrière beleefd met rugnummer vier.”

“Hoe ik wil spelen met de ploeg? Daar moet ik niet te veel tekeningen bij maken. Ik heb het geluk gehad om met de naar mijn mening beste coach uit de geschiedenis te werken. Dankzij Pep ben ik voetbal op een andere manier gaan bekijken. Ik heb veel geleerd en ik wil dat doorgeven.”

Bekijk het hele gesprek op het filmpje hieronder:

Ce sera au tour de la presse mardi, mais @VincentKompany répond d’abord à 10 questions que vous, les fans, lui avez posées!



Dinsdag is de pers aan de beurt, maar eerst geeft Vincent Kompany vandaag al antwoord op 10 vragen van jullie, de fans!



