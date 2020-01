Kompany speecht over doelen Anderlecht: “Niet enkel te bereiken op 6 maanden of in de vorm van play-off 1" TLB

06 januari 2020

Anderlecht stoomt zich op stage in San Pedro del Pinatar klaar voor de tweede seizoenshelft. Paars-wit is nog niet helemaal uitgeteld in de strijd om play-off 1, maar Vincent Kompany blijft het bredere plaatje voor ogen houden - remember de befaamde open brief. “We zijn hier op trainingskamp”, opent Kompany zijn speech. “En behalve deze ploeg kan niets me schelen. We hebben doelen te bereiken en die zijn niet enkel te bereiken op zes maanden of drie maanden of in de vorm van play-off 1. Vergeet dat. We hebben doelen te bereiken als ploeg. We hebben de tijd nodig die we nodig hebben en moeten enkel de weg volgen. Tot het einde. Dus ga naar de training en ga tot het uiterste. Push je ploegmaats zodat ze beter worden. Of het nu tactische oefeningen zijn of kleine of grote wedstrijden. Ga er elke keer volledig voor. Niets minder.”