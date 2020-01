Kompany: “Rustig blijven. Wij kunnen niet zomaar twee nieuwe spelers kopen” ODBS

19 januari 2020

20u49

Bron: Telenet PlaySports 0 RSC Anderlecht Weer geen punten. Maar wel een sterke eerste helft tegen Club Brugge en de ontdekking van Colassin. Zeker in het hoofd van Vincent Kompany lichtpunten in het proces.

De kapitein van Anderlecht had er geen moeite mee om de uitzege verdiend te noemen. “Dit is een heel compleet Club Brugge. Ze hebben dan ook al jaren kunnen bouwen en zijn toegegroeid naar dit moment. Zeker qua maturiteit staan zij een stap verder dan ons”, aldus de speler-manager bij ‘PlaySports’. “Maar wij hebben dezelfde ambitie. Ook wij willen op een gegeven moment zo dominant zijn en zo hoog druk zetten. Daarom zag je vandaag ook zo'n open match, met twee ploegen die willen voetballen. Dat leverde veel kansen voor beide ploegen op.”

Voor vanavond begreep haast niemand waarom Anderlecht nog geen extra spits gehaald had, zeker nu ook Roofe fysiek weer op de sukkel is. Na vanavond is paars-wit blij dat het Antoine Colassin ontdekt heeft. “Hij heeft bewezen dat hij het vertrouwen dat we hem geven, waard is. Het bewijs ook dat we geloven in onze eigen talenten. Zes maanden geleden was hij nog niet klaar, maar in de U21 heeft hij zich prima ontwikkeld onder Bellamy. Hij kan veel betekenen in ons systeem.”

“Groeimarge belangrijkst”

“Kijk, voor Anderlecht komt het erop aan zich niet te laten ophitsen door de buitenwereld. Rustig blijven in deze mercato. Rationele beslissingen nemen. Het is immers niet zo dat wij nu zomaar drie of zelfs twee spelers kunnen kopen. Als je dan jongens in de rangen hebt die er klaar zijn... Dat levert natuurlijk niet altijd succes op de korte termijn op. Dat is momenteel de moeilijke spreidstand die we moeten uitoefenen.”

Kompany wil toch het positieve onthouden. “Er is niet één ploeg die zoveel groeimarge heeft als de onze. Dat is het belangrijkste. We zijn nu wel teleurgesteld, maar ik ben zo fier op mijn jongens omdat ze ons zoveel teruggeven.”

Saelemaekers: “Alternerend druk zetten”

Als Club Brugge in één aspect de (veel) betere was van Anderlecht, was dat het fysieke wel. Terwijl de motor van paars-wit in het laatste halfuur leeg liep, ging die van Club een toerental hoger. Dat stelde ook Alexis Saelemaekers, goed voor de assist voor de 1-0, vast. “Dat heeft ons de drie punten gekost.Maar die vermoeidheid speelde ons parten. Het was onmogelijk om dat niveau negentig minuten lang aan te houden. Dat hoge druk zetten vraagt veel energie. Misschien moeten we toch eens zien of we dat beter alterneren: periodes van druk afwisselen met al eens inzakken. Daar op trainen ook. Want dis is bijzonder frustrerend, zeker omdat we wel een uur lang goed voetbal lieten zien. In onze strijd om play-off 1 verandert er niets. We moeten er gewoon in blijven geloven en voor knokken.”