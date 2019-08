Kompany raakt niet fit voor interlands tegen San Marino en Schotland DMM

24 augustus 2019

16u45 0 Anderlecht Vincent Kompany (33) moet een kruis maken over de komende twee interlands van de Rode Duivels. Dat is uit goede bron bevestigd aan onze redactie. De speler-manager van Anderlecht liep gisteren in de wedstrijd tegen Racing Genk (1-0) een hamstringblessure op en die houdt hem een tijdje aan de kant.

De Rode Duivels spelen op 6 september tegen San Marino en drie dagen later op 9 september neemt België het op tegen Schotland. Beide matchen zijn kwalificatiewedstrijden voor het EK 2020. Wat ook in gevaar komt, is de uitwuifwedstrijd van Vincent Kompany bij zijn vorige club Manchester City. Die staat gepland op 11 september.