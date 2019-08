Kompany raakt niet fit voor interlands tegen San Marino en Schotland DMM/TLB/GVS

24 augustus 2019

16u45 12 Anderlecht Vincent Kompany (33) moet een kruis maken over de interlands van de Rode Duivels tegen San Marino (6/9) en Schotland (9/9). Dat is uit goede bron bevestigd aan onze redactie. De speler-manager van Anderlecht liep gisteren in de wedstrijd tegen Racing Genk (1-0) een hamstringblessure op en die houdt hem een tijdje aan de kant.

In minuut 75 werd de avond er gisteren nog wat pijnlijker op voor Anderlecht. Bij een 1-0-stand in het voordeel van Racing Genk probeerde Kompany de opbouw te verzorgen, maar bij het trappen van een pass voelde hij iets in zijn bil. De hamstrings. Kompany stak zijn arm op, vroeg om de bal buiten te trappen en ging naar de kant. Met een stevig ijspakket om zijn been volgde de verdediger het slot van de match, maar Anderlecht kon de nederlaag niet meer afwenden.

Volgende week moet paars-wit dus zonder Kompany proberen om tegen Standard zijn slechtste competitiestart ooit af te wenden. En ook de nationale ploeg zal het zonder de centrale verdediger moeten doen. De Rode Duivels spelen op 6 september tegen San Marino en drie dagen later op 9 september neemt België het op tegen Schotland. Beide matchen zijn kwalificatiewedstrijden voor het EK 2020. Wat ook in gevaar komt voor Kompany, is zijn uitwuifwedstrijd bij zijn vorige club Manchester City. Die staat gepland op 11 september.

Een zoveelste domper voor Kompany, die zo een nieuwe episode bijschrijft aan het intussen ellenlange lijstje met gemiste interlands. Sinds 17 juni 2014 - de start van het Wereldkampioenschap in Rio - speelden onze voetbalheren 65 matchen. Kompany miste er liefst 34 stuks van, ofwel 52,3 procent. Met andere woorden: de voorbije vijf jaar miste Kompany meer dan de helft van de interlands.

Zo moest Vince onder andere het volledige EK van 2016 aan zich laten voorbijgaan wegens een spierscheur in de liesstreek. Een jaar later hield ook een kuitblessure hem een tijdje aan de kant.