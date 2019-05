Exclusief voor abonnees Kompany neemt positiespel van Guardiola mee naar Astridpark. De lievelingswoorden van Pep: ‘Verstik ze’ Kristof Terreur in Engeland

22 mei 2019

07u00 0 Jupiler Pro League De belangrijkste les die hij heeft ­opgestoken in de meesterklas van Pep Guardiola: voetbal is een positiespel. Vincent Kompany brengt de inzichten, ­basisprincipes en de driehoeks­geometrie van zijn leermeester mee naar het Astridpark. Guardiola’s pressievoetbal vergt wel tijd.

Het voetbal van Man City, dat wil hij aanleren en uitdragen. Een schaakspel wil Kompany het niet noemen, maar onder Guardiola is hij er meer en meer van overtuigd geraakt dat voetbal een positioneel spel is: “Met elf spelers die zich ­constant bewust moeten zijn van waar ze moeten staan ten opzichte van hun ploegmaats, met of zonder bal.” Klokwerk Pep erin slijpen, is echter een traag en vermoeiend proces.

