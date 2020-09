Kompany moet weer sleutelen: Trebel onzeker voor Club door gesukkel met knie Pieter-Jan Calcoen

25 september 2020

06u41 2 Anderlecht Tegenslag voor Anderlecht. Adrien Trebel (29) heeft last aan de knie en is zeer twijfelachtig voor Eupen. Ook voor de topper tegen Club is hij een vraagteken.

De ideale samenstelling van de driehoek op het middenveld leek gevonden. Anderlecht was tegen Cercle Brugge en Waasland-Beveren dominant met Albert Sambi Lokonga, Adrien Trebel en Percy Tau. Maar net nu dat trio op toerental komt, gaat Vincent Kompany meer dan waarschijnlijk moeten sleutelen aan de samenstelling. Brute pech.

Behoudens een miraculeuze ommekeer kan paars-wit dit weekend geen beroep doen op Trebel. De medische staf probeert de Fransman nog wel klaar te stomen voor die thuiswedstrijd tegen KAS Eupen, maar de kans is klein dat dat lukt. Trebel, sowieso een blessuregevoelig type, ondervindt hinder aan de linkerknie. Niks ernstigs, zo beweert men in zijn entourage - in elk geval niet zo erg als eerdere knieblessures -, wel te hinderlijk om er voluit mee te spelen. En dus gaat Trebel normaal gezien passen voor de komst van Eupen.

Al was het maar om de topper van volgende week tegen Club Brugge niet in gevaar te brengen. Op Anderlecht vreest men namelijk dat Trebel ook die wedstrijd niet zal kunnen afwerken. Onnodige risico's dit weekend zijn dan ook niet aan de orde.

Aan de andere kant... RSCA loopt niet dik in de mogelijke vervangers. Peter Zulj ontbrak de voorbije dagen op training omwille van zijn positieve coronatest. Marco Kana lijkt zo de grootste kanshebber om te starten. Als Kana in het team komt, moet Sambi Lokonga doorschuiven naar de '8-positie', terwijl hij de laatste weken net veel rendement haalde een rij lager - niet ideaal dus.

Coach Kompany zou ook kunnen opteren voor Kristian Arnstad, die qua profiel het best aanleunt bij Trebel en al indruk maakte tijdens oefenmatchen. Het is evenwel de vraag of het aangeraden is om het 16-jarige Noorse talent nu al voor de leeuwen te werpen.

Gezien de dunne spoeling is het niet uitgesloten dat Anderlecht deze transferperiode nog een aanwinst voor het middenveld zoekt. De club moet daarbij wel rekening houden met de beperkte financiële slagkracht.

Vlap recupereren?

Mocht Trebel niet speelklaar geraken - en daar heeft het dus alle schijn van - dan is hij al de zoveelste afzegging bij Anderlecht. Door corona zijn ook Yari Verschaeren, Hannes Delcroix, Lucas Lissens, Zulj en Timon Wellenreuther niet inzetbaar. De club hoopt wel Michel Vlap te recupereren, met die bemerking dat hij nog niet met de groep trainde.

Er kunnen eerstdaags trouwens nóg afvallers bijkomen. Er zijn conform het protocol van de Pro League nog Covid-19-tests gebeurd op Anderlecht, waar de angst voor besmettingen fors aanwezig is.

