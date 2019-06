Kompany maakt meteen grote indruk bij Anderlecht, speler-manager traint ook vandaag gewoon mee Jan Mosselmans

25 juni 2019

10u45 18 Anderlecht Kompany is eraan begonnen bij Anderlecht. Het was gisteren zijn eerste werkdag en de speler-manager maakte meteen grote ­indruk op de ­spelersgroep, door zijn uitstraling maar ook door zijn helder discours. Vandaag (om 15u, red.) wordt hij tijdens een persconferentie officieel voorgesteld, maar in de voormiddag traint de Rode Duivel eerst nog met de groep.

De fans stonden Kompany gisterenmorgen vroeg op te wachten voor de poorten van het oefencomplex in Neerpede. Maar meer dan een glimp kregen ze ­nog niet te zien van hun sauveur, hun ­redder-in-nood. Kompany wilde op zijn eerste werkdag de spelers toespreken en met hen kennis maken. Voor de ochtendtraining sprak de speler-manager dan ook de groep toe. Hij zette zijn visie op het voetbal uiteen en vertelde ook wat hij als nieuwe sportieve baas van de spelers verwacht. Opvallend daarbij was de ­directe stijl die Kompany hanteerde en hij hield zijn boodschappen eenvoudig én dus heel duidelijk. Naar verluidt raakten zelfs de sceptici overtuigd…

Na zijn speech nam Kompany deel aan de ochtendtraining… als speler. Hij trainde met de groep mee, maar sloeg bepaalde oefeningen over omwille van de trainingsachterstand die hij ten opzichte van de anderen heeft. Kompany wilde op training vooral zoals alle andere spelers doen, én hij observeerde veel. Ook deze voormiddag

Tijdens de lunch zat Kompany aan de tafel van de staf, maar hij maakte gebruik van het rustige moment om individuele praatjes – in drie talen – met zijn spelers te slagen.

Praatje slaan

Door de drukkende hitte ging de namiddagtraining gisteren in het krachthonk binnen door. Die oefeningen liet Kompany aan zich voorbijgaan. Maar ook dan observeerde hij veel en ging hij praatjes slaan met sommige spelers. Kompany ging ook even naar de training van de U21 kijken. Want ook die begonnen gisteren aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen.

Op Neerpede heeft Kompany zijn entree alvast niet gemist. Straks om 15 uur wordt hij officieel aan de pers voorgesteld. Ook die moet Vince The Prince moeiteloos kunnen inpakken.

Nog dit: Michael Verschueren liet weten dat er nog niet is beslist of er een vervanger voor Belhocine komt in de trainersstaf.

Gisteren verscheen Kompany een eerste keer op het trainingsveld sinds zijn terugkeer naar Anderlecht:

