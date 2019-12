Kompany liet zich gisteren zien tussen de fans, maar wou (nog) niet reageren op zijn blessure Redactie

06 december 2019

11u18 0 Anderlecht Vincent Kompany is opnieuw geblesseerd uitgevallen bij Anderlecht. Over de ernst van zijn nieuwe kwetsuur is nog weinig geweten. De club zou vandaag een eerste keer communiceren.

Ondertussen liet Kompany zich gisteravond wel zien aan de ploegbus. Daar nam hij na de gewonnen bekermatch tegen Moeskroen tijd om enkele selfies te maken met een aantal fans. We vroegen Kompany even hoe het met hem gesteld was, maar de speler-manager van Anderlecht gaf liever geen commentaar.