Kompany komt tot inzicht en wil zijn staf hervormen: Anderlecht denkt aan échte coach Jan Mosselmans & Pieter-Jan Calcoen

03 oktober 2019

05u30 0 Anderlecht Vincent Kompany is tot inzicht gekomen. Hij wil meer tegen­gewicht in zijn technische staf. Anderlecht denkt aan een extra coach, mét persoonlijkheid.

Het is sinds het seizoensbegin al een punt van kritiek op Anderlecht: in de technische staf wordt Vincent Kompany veel te weinig (intellectueel) uitgedaagd. Assistenten Jonas De Roeck en Pär ­Zetterberg, die al op post waren voor Kompany, doen weliswaar hun best, maar Simon Davies en Junior Ngalula bieden nauwelijks tegengewicht. Het is een beetje Kompany’s eigen schuld: hij had erop aangedrongen om die twee om zich heen te krijgen, nochtans wetend dat ze hem altijd gelijk zouden geven.

Nu het seizoensbegin dramatisch verloopt, is dat meer een na- dan een voordeel. Kompany moet op zoek naar tactische oplossingen, maar wordt daarbij te weinig ­geholpen door zijn zelfgekozen entourage. Deze week viel te ­horen dat ze op RSCA niet meer weten van welk hout pijlen ­maken. Moeten ze de basisploeg tegen Charleroi nog maar eens door mekaar gooien of kiezen ze eindelijk voor een vaste ­basiself?

In het gesprek met voorzitter Marc Coucke en sportief directeur ­Michael Verschueren op maandagavond — de wekelijkse afspraak werd terecht crisisoverleg genoemd, gezien de zes punten na negen duels — heeft Kompany zich naar verluidt zelfkritisch ­opgesteld. Hij beseft dat het geen goeie beslissing was om zich te omkaderen met vooral jaknikkers — ook beloftetrainer Craig Bellamy en videoanalist Kevin Reid komen uit zijn netwerk — en wil dat ­aspect nu corrigeren. Hij wil zijn staf hervormen en onderzoekt alle pistes.

Eén van de mogelijkheden is dat coach-op-papier Davies een stap opzij moet zetten, om plaats te ruimen voor een T1 die wel zelfstandig beslissingen kan nemen op de bank. Dat lukt Davies niet — Kompany geeft vanop het veld of de tribunes door welke wissels hij moet doen. Daarnaast heeft ­Davies amper présence. Mocht Anderlecht een verbeterde versie vinden, dan is het onduidelijk of Davies überhaupt aan boord mag blijven. Verschueren liet eerder verstaan niet aan de Welshman te twijfelen.

Na de interlands

Let wel: de zoektocht belooft niet simpel te worden voor paars-wit. Kompany, die er niet om bekendstaat zijn vrienden zomaar te laten vallen, wil enkel wijzigen als hij de perfecte kandidaat kan aanstellen. Die moet voor honderd procent te vertrouwen zijn, achter ‘het project’ staan en tegelijk zelfstandig genoeg zijn. Een moeilijke combinatie, maar als het van ­Anderlecht en Kompany afhangt, komt zo een type er wel. Namen die sowieso op de longlist staan, zijn Besnik Hasi, Ariël ­Jacobs, Frank Vercauteren en ­Johan ­Walem. Vooral Vercauteren past in het profiel.

Tegen Charleroi blijft alles nog bij het oude, na de interlandbreak kan ‘team Kompany’ er wel ­anders uitzien.