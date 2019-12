Kompany: “Ik denk net hetzelfde als Vercauteren over onze manier van uitvoetballen” MXG/ODBS

01 december 2019

18u50

Bron: VTM NIEUWS 0

Kompany kwam in de spelerstunnel terug op de fout van Anderlecht waaraan de 1-0 in Oostende vooraf ging, met de 17-jarige Kana en doelman Van Crombrugge in de hoofdrol. “Dit is nu eenmaal het vak waarvoor we gekozen hebben. Of je nu 17 bent of 30 jaar bent, het moment dat zoiets gebeurt moet je de knop kunnen omdraaien. Ook in het echte leven maak je als 17-jarige fouten. Dit is normaal als je heel jonge spelers op het veld hebt staan. Kijk, er bestaat geen succes in de middenweg. De ploegen die het meest succesvol zijn over de hele wereld, zijn zij die geloven in een bepaalde wijze van voetbal. Je moet daarvoor niet speciaal naar FC Barcelona wijzen, maar kijk eens over de grens naar Ajax. Het is niet omdat we in België zijn, dat we de lat lager moeten leggen. En met Vercauteren denk ik hetzelfde over onze manier van uitvoetballen. Dat is een manier om kansen te creëren, niet om risico’s te nemen.”