Kompany houdt zich bij rentree op de bank in Brugge opvallend afzijdig

22 september 2019

Vincent Kompany maakt zijn rentree op Club Brugge nadat hij op 23 augustus in Genk uitviel met een spierblessure. Kompany koos nog wel voor een plek op de bank, waar het opviel hoe gedeisd hij zich hield. Onder andere bij de snelle 0-1 van Chadli bleef de speler/manager haast emotieloos. De coaching liet hij over aan zijn T1 Simon Davies, zoals het reglement het voorschrijft. Afwachten of Kompany nog invalt in de tweede helft. Opwarmen tijdens de pauze deed hij alvast niet, zijn présence in de kleedkamer was ongetwijfeld van groter belang. Als Kompany niet speelt, kan hij zijn echte terugkeer op het veld woensdag in de bekermatch op Beerschot maken of zondag thuis tegen Waasland-Beveren.