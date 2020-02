Kompany: “Geen verrassing wat er vandaag is gebeurd” Redactie

15 februari 2020

22u39

Bron: Play Sports

Ook Vincent Kompany zag dat de rode prent van Jérémy Doku de match helemaal deed kantelen. “Voor die rode kaart hadden we de grootste kansen, speelden we rustig, hadden we de bal en stonden we defensief goed. Maar die rode kaart veranderde alles. Zo’n fases betalen we op dit moment cash. Dit is dan ook duur leergeld voor Doku, want na de rust had Malinwa daardoor zijn momenten.”

Of het doek nu is gevallen over de kansen op play-off 1, wil Kompany niet zeggen. “We zullen zien. Dit is een rare competitie. Ik hoor zelfs dat Cercle Brugge nog altijd Europees voetbal kan spelen. Kijk, we zijn bezig aan een parcours. Natuurlijk is dit spijtig. Maar wat er vandaag gebeurd is, is geen verrassing voor mij.”