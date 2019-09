Kompany en Roofe fit voor Club Brugge? Pieter-Jan Calcoen

13 september 2019

12u35 0

Anderlecht-coach (op papier) Simon Davies heeft bevestigd dat Vincent Kompany de wedstrijd tegen Antwerp mist. “Maar het gaat wel goed met Vinnie”, aldus Davies. “Misschien haalt hij de match tegen Brugge. Dat geldt ook voor Roofe. Al gaan we ook niks forceren. Het zijn belangrijke spelers, we moeten vermijden dat ze hervallen.” Samir Nasri, die in de testimonial van Kompany geen fitte indruk gaf, is wel weer inzetbaar na ziekte. “Hij moet nog wat fitter worden, maar hij werkt hard”, aldus Davies. “En hij brengt ook veel bij zonder te voetballen, door bijvoorbeeld de jeugd te adviseren.”

Davies is op zijn hoede voor Antwerp. “Tijdens de interlandbreak heb ik contact gehad met mijn vriend Danny Higginbotham, die eind vorige eeuw even bij Antwerp zat. Hij volgt zijn ex-club nog - hij zei me Antwerp niet te onderschatten -, maar dat waren we sowieso niet van plan. Het is een fysiek sterke tegenstander, die de spelers heeft om de top drie te halen.” En RSCA, nu het geen extra spits vastlegde? “Ach, we willen enkel jongens aantrekken die in onze filosofie passen”, zei Davies. “Die vonden we nu niet - de reden waarom die ene jongen (Diagne, red.) voor Brugge koos, ken ik niet -, en we willen vervolgens niet zomaar iemand kopen om te kopen. Het zou niet slim zijn om ondoordachte beslissingen te nemen.”