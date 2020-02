Kompany en Colassin onzeker, Pjaca en Joveljic wél inzetbaar: “Ze zijn scherp en kunnen spelen tegen Gent” YP/MXG

06 februari 2020

12u52 0 Anderlecht Anderlecht heeft zopas winteraanwinsten Marko Pjaca en Dejan Joveljic voorgesteld aan het publiek. Zij tonen zich ambitieus en coach Franky Vercauteren sluit niet uit dat ze meteen tot speelminuten komen in de hoogst interessante confrontatie van morgen tegen AA Gent. Aanvoerder Vincent Kompany en spits Antoine Colassin zijn dan weer onzeker.

Ze weten waar ze voor staan, de komende weken bij Anderlecht. “Dat we bij Anderlecht komen in een moeilijk seizoen? Daar heb ik geen schrik voor”, aldus Marko Pjaca. “We komen om de ploeg te helpen en gaan onze uiterste best doen om de ambities van de club te bereiken. Anderlecht heeft een fantastische geschiedenis, wij zijn naar hier gekomen om te helpen", aldus de Kroaat, die bij Juventus de kleedkamer deelde met Cristiano Ronaldo. “Hij is een inspiratiebron, een legende. Ik stak heel veel op van hem. Zijn werkethiek had een enorme invloed op mij. Ik ga hard werken om beter te worden, hopelijk werpt dat ook vruchten af. Het begint hier in Anderlecht. Ik wil hier tonen wat ik in huis heb, of dat met goals, assists, of defensieve acties is maakt niet uit. Ik wil het hier goed doen, de mensen blij maken en hopelijk kan mijn uitleenbeurt dan met een jaar worden verlengd. Ik heb al veel teams gehad, het is tijd voor wat standvastigheid.”

In de voetsporen van Mitrovic

Joveljic kwam over van Frankfurt en hij legde uit waarom dit seizoen tot dusver geen al te groot succes was. “In het begin van het seizoen speelde ik tien wedstrijden, dat was een goeie start. Ik speelde Europees in de kwalificaties tegen Tallinn en ik scoorde ook. Dat was een goede periode, maar de club besloot twee nieuwe spitsen aan te trekken - waaronder Bas Dost. De Bundesliga is een zware competitie, maar op een dag keer ik er terug om te spelen”, aldus de Serviër, die bij paars-wit in de voetsporen wil treden van Aleksandar Mitrovic. “Hij is een fantastische speler, die het hier goed deed en veel goals maakte. Ik wil het hier even goed doen, maar hij is Aleksandar en ik ben Dejan. Ik ga mijn best doen. Als jonge speler kan je in Europa nergens beter zitten.”

Vercauteren: “Ze hebben bewezen dat ze fit en scherp zijn”

Vervolgens was het de beurt aan coach Frank Vercauteren en hij sluit niet uit dat we zijn nieuwe aanwinsten morgen al te zien krijgen in de Gentse Ghelamco Arena. “De ene staat wat verder dan de andere, maar ze hebben al bewezen dat ze fit en scherp zijn. De vraag is alleen hoe ze zich verder gaan integreren op training en in de groep, maar ze komen in aanmerking voor een selectie. Ze hebben me aangenaam verrast. Ze kunnen spelen, maar hoe lang dat zal zijn, zullen we zien. Het hangt af van wie er nog kan spelen en wie niet.”

Wat met Kompany en Colassin?

Daarmee doelde Vercauteren in de eerste plaats op de twijfelachtige Vincent Kompany en op Antoine Colassin, die sukkelt aan de enkel. “De blessure van Colassin is niet van gisteren. Het is aan jullie om zijn vorige prestatie te beoordelen, want toen was die hinder er ook al. Wat mij vooral stoort is dat hij al bijna twee weken niet traint, vandaag staat hij een eerste keer op het veld. De matchen volgen elkaar dan wel op in sneltempo, dit een paar weken na mekaar doen is niet evident”, aldus de oefenmeester, die in Gent nog steeds geen beroep kan doen op onder meer Roofe en Chadli en zijn derde winteraanwinst, Kemar Lawrence. Die strijkt pas morgen neer in Anderlecht. “Daar gaan we niet over klagen. We hebben vertrouwen in de jongens die wel spelen. We moeten werken en niet klagen over wat we niet hebben.”

Frustreert het Vercauteren dan niet om elke week opnieuw te moeten puzzelen? “De mensen mogen denken wat ze willen. We zijn vooral bezig met oplossingen te zoeken. We moeten alles in vraag stellen, maar het heeft weinig zin om één iemand of één afdelingen met de vinger te wijzen.”