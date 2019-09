Kompany en co vijandig onthaald bij erg late aankomst in Jan Breydel JBE

22 september 2019

17u46

Mentaal geen al te beste voorbereiding voor Anderlecht op de kraker in en tegen Club Brugge. Pas even voor de klok van vijf, een uur voor de start van de wedstrijd, maakte de bus van paars-wit haar intrede in Jan Breydel. Officieel luidt de reden dat Anderlecht niet meteen een escorte kreeg om het laatste deel van de rit aan te vatten, maar de Brusselaars zouden ook erg laat in Tubeke vertrokken zijn en onderweg in Kortrijk file gehad hebben. Eind augustus kwam Anderlecht ook al erg laat aan in Genk.

Bij aankomst joelden fans van Club Brugge de spelers van Anderlecht uit. Vooral Kompany kreeg het hard te verduren. “He zet al met de poepers zee’ers? (vrij vertaald, je hebt grote schrik zeker?)”, hoorden we onder andere.