Kompany en Chadli morgen inzetbaar tegen Club Brugge, Nasri en Bakkali trainen weer MJR/ODBS

18 december 2019

Opmerkelijk beeld gisteren op de groepstraining van Anderlecht in Neerpede: Samir Nasri en Zakaria Bakkali trainen weer mee. Frank Vercauteren onthaalde de kwaliteitsinjectie met open armen. Bakkali (operatie aan de knie) viel tijdens de voorbereiding op het seizoen al uit en speelde nog geen minuut in deze competitie. Zijn laatste wedstrijd dateert al van de PO 1-match van vorig seizoen tegen Antwerp. Nasri liep op 4 oktober in de wedstrijd op Charleroi een spierblessure op, zijn revalidatie verliep moeizaam. Gisteren sloten beiden dus bij de groep aan, al komen ze niet meer in actie in 2019. Wellicht is hun wederoptreden voor na de oefenstage. Kompany en Chadli trainden gewoon mee en zijn morgen inzetbaar tegen Club.

Ook de Panamees en nieuwste aanwinst Amir Murillo traint overigens al mee met paars-wit. Hij is na de winterstop speelgerechtigd.