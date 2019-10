Kompany en Anderlecht op het matje geroepen: rol van speler-manager moet verantwoord worden voor licentiecommissie Redactie

07 oktober 2019

11u23 88 Anderlecht De licentiecommissie wil morgen meer uitleg over de rol van speler-manager Vincent Kompany bij Anderlecht. De 33-jarige Kompany heeft momenteel niet de juiste diploma’s op zak om hoofdcoach te zijn bij paars-wit, vandaar dat de licentiecommissie de zaak onder de loep neemt.

Anderlecht moet aantonen dat niet Kompany, maar Simon Davies de voorbije maanden de touwtjes in handen had bij de Belgische recordkampioen. Lukt dat niet, dan kan dat Anderlecht op een straf komen te staan. De straffen kunnen variëren van een boete tot het verlies van de licentie. Ook géén sanctie is een mogelijkheid. Met Frank Vercauteren haalde Anderlecht er vorige week een ervaren (gediplomeerde) hoofdcoach bij.

In het verleden kreeg KV Kortrijk een boete van 5.000 euro omdat toenmalig hoofdcoach Karim Belhocine op de bank zat zonder een juist Pro Licence-diploma. Belhocine kreeg daardoor de functie van ‘Directeur Voetbalzaken’ en ‘stroman’ Bart Van Lancker was op papier de hoofdcoach. Maar in werkelijkheid was het Belhocine die de lijnen uitzette. Inmiddels heeft de Fransman, nu trainer van Charleroi, wel de juiste diploma’s.