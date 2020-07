Kompany brandt van ambitie: “Deze ploeg heeft een enorm potentieel” TLB

07 juli 2020

14u42 0 Anderlecht Anderlecht lanceerde vandaag een filmpje waarin Vincent Kompany de supporters van paars-wit toespreekt. De centrale verdediger heeft enkel lovende woorden voor de loyaliteit van de fans.

“We worden vaak gezien als luxesupporters, die er alleen zijn als het goed gaat”, zegt Kompany in een filmpje dat Anderlecht verspreidde. “Wel, ik heb net het tegenovergestelde gezien. Ik had eerlijk gezegd niet verwacht dat het zo intens zou zijn. Als de supporters zo krachtig achter de club staan, dan laten wij dat ook zien op het veld. Ik ben volledig toegewijd, met álles wat ik heb. Mijn hart, mijn ziel, mijn lichaam. Bloed, zweet en tranen.

Kompany zet voorts zijn voetbalfilosofie nog eens in de verf. “Anderlecht blijft Anderlecht, er is altijd meer dat telt. Het resultaat én de manier waarop. Ik wil een Anderlecht met artiesten. Maar artiesten die hard werken. We willen een ploeg met honger, die vooruit wil. Deze ploeg heeft een enorm potentieel. Ze heeft iets dat andere ploegen niet hebben. Ik kan jullie zeggen dat de staf en spelers klaar zijn.”

