Kompany biedt Anderlecht-fans excuses aan: “Ik voel me verantwoordelijk” GVS

17 augustus 2019

20u12

Bron: Proximus Sports 28

Vincent Kompany bood na de 4-2-nederlaag in Kortrijk met een handgebaar zijn excuses aan bij de Anderlechtse fans. “Ik voel me verantwoordelijk”, sprak de speler-manager van paars-wit voor de microfoon van Proximus Sports. “Ik was super tevreden met de eerst helft, maar na rust speelden we naïef. Al het goede van in de eerste helft, hebben we na de rust tenietgedaan. Als we telkens zo vaak voor doel gaan moeten komen om het verschil te maken, gaan we een moeilijk seizoen tegemoet. Maar ik blijf vertrouwen hebben in deze jongens en onze visie. Dat gaan we absoluut niet veranderen. Alleen moeten we wel heel snel maturiteit krijgen. Een inworp die meteen leidt tot een penalty, dat kan niet. En ook onze sleutelmomenten spelen we niet uit.”

Dus volgt er snel een volledige analyse van de match. “Ik ben niet tevreden. We moeten een autopsie maken en keihard werken om er te staan in Genk. De jongens die op het veld stonden, wisten wat ze moesten doen. Maar dat is niet gebeurd. Daaruit moeten we conclusies trekken”, besloot Kompany z’n verhaal.